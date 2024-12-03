Samsun\'da Engellilere 11 Aylık Destek 153 Milyon TL

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Samsun'da bu yıl 11 aylık dönemde devlet tarafından engellilere toplam 153 milyon 210 bin TL'lik destek verildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasındaki 11 aylık dönemde il genelinde 10 bin 418 engelli hanesi ziyaret edildi. Yardım talebi olan 2 bin 228 hanenin ayni ve nakdi talepleri 5 milyon 75 bin TL kaynak kullanılarak karşılandı. Ziyaretlerde dezavantajlı engelli vatandaşların talepleri alındı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kapsamında olan talepler karşılandı. Farklı kurumlarla ilgili talepler de ilgili kurumlara iletildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Samsun'da bulunan 17 engelli derneği ve 7 engelli spor kulübü ile görüşüldü, talep, öneri ve şikayetleri rapor haline getirildi. 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Samsun'da 11 bin 527 hanede 12 bin 859 kişiye 62 milyon 20 bin 908 TL engelli aylığı, 914 hanede bin 97 kişiye 4 milyon 630 bin 213 TL engelli yakını aylığı, 10 bin 896 hanede 12 bin 325 kişiye 61 milyon 484 bin 627 TL yaşlı aylığı ödemesi gerçekleştirildi. Aynı dönemde Ulusal Vefa Programı kapsamında bin 725 engelli ve yaşlı hanesine 94 vefa personeliyle 20 milyon TL kaynak kullanılarak ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verildi.

Dünya Engelliler Günü kutlandı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, protokol üyeleri, engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli vatandaşları ve ailelerinin katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Dünya Engelliler Günü kutlandı. Vali Tavlı programda yaptığı konuşmada, "Sizler, hayatta karşı karşıya kaldığınız bütün zorluklara rağmen sporda, sanatta, eğitim ve iş dünyasında imza yaptığınız başarılı çalışmalarla hepimizin göğsünü kabartan kardeşlerimizsiniz. Yetenekleriniz ve azminizle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri hep birlikte aşarak bizlerin de ilham kaynağısınız. Hepinizden Cenab-ı Allah'ım razı olsun. Engelli kardeşlerimizi Cenab-ı Allah'ın bizlere birer emaneti olarak kabul eden bir medeniyetin evlatları olarak aziz Türk milleti bu konuda her dönemde duyarlı olmaya ve sizleri kucaklamaya çalışmaktadır. Duyamamak, konuşamamak, görememek ve yürüyememek asla bizim için bir engel teşkil etmeyecektir. Yarın hangimizin hangi engellerle karşılaşıp yaşamak zorunda kalacağını da hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Hepimiz hayatın içerisinde birer engelli adayıyız. Engeller siz kardeşlerimizin uzuvlarında değil, eğer sizleri engelli olarak eksik görenler varsa onların kalplerindedir, zihinlerindedir. Asıl önemli olanın engelli veya engelsiz olmak değil, insan olmak olduğuna hep birlikte inanıyoruz" dedi.

Programa ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk katıldı. - SAMSUN