Samsun'da Evlenme Yaşları Belirlendi - Son Dakika
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Samsun'da Evlenme Yaşları Belirlendi

Samsun\'da Evlenme Yaşları Belirlendi

2024'te Samsun'da ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28,1, kadınlarda 25,9 olarak kaydedildi.

06.03.2025 12:20
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Samsun'da 2024 yılında ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28,1, kadınlarda 25,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi oldu. Evlenme İstatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2024 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 25,8 iken, erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 28,3 oldu.

Samsun'da da erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,1, kadınların ise ortalama 25,9 olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Evlenme Yaşları Belirlendi - Son Dakika

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