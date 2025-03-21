Samsun'da Fırıncılar Pazar Günü Tatil İstiyor - Son Dakika
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Samsun'da Fırıncılar Pazar Günü Tatil İstiyor

Samsun\'da Fırıncılar Pazar Günü Tatil İstiyor

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, fırıncıların pazar günü tatil yapma talebini Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Fırıncılara, ekmek üretiminin durdurulmasının yanı sıra satışların aksamayacağı bilgisi verildi.

21.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
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Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, fırıncı esnafının 'pazar günü' tatil yapmasına ilişkin tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) yetkililerine ilettiklerini ve gelecek cevabı beklediklerini söyledi.

20 yıldır erkek berberlerinin pazar günü tatil yaptığı Samsun'un bu uygulaması Türkiye'ye örnek olmuş ve yurt genelinde berberlerin haftada 1 gün tatil yapmasının önü açılmıştı. Erkek berberlerinde bu uygulama pazar günü 20 yıldır sürerken, fırıncılar da aynı taleple başvurularını yaptı. Haftada 1 gün tatil yapma isteklerini Samsun Fırıncılar Odası ve SESOB'a ileten fırıncıların dilekleri SESOB tarafından da SBB yetkililerine iletildi.

Fırıncıların pazar günü tatil yapmak isteklerini kendilerine ilettiğini ifade eden SESOB Başkanı Güler, "Samsun'da berberler yıllardır pazar günü izin kullanıyor. Fırıncılar da aynı taleple bizlere geldiler. Onlar da pazar günü tatil yapmak, fırınlarda o günlük ekmek üretimini durdurmak istiyor. Biz de fırıncılarımızın bu talebini olumlu karşıladık ve SBB'ye ilettik. Alınacak karar neticesinde fırınlar pazar günü ya kapatılacak ya da mevcut uygulama devam edecek. Karar henüz çıkmadı. Eğer fırınlar pazar günü kapalı olursa ekmek arzının karşılanması için gerekli yöntemler görüşüldü, karar neticelendiğinde bunlar da kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Söz konusu talep karara bağlanırsa fırınlarda ekmek üretimi yapılmayacak ancak ekmek satış noktalarında, bakkallarda ve marketlerde ekmek satışının aksamayacağı, pazar günü tüketilecek ekmek kadar ürünün öncesinden temin edileceği ve satışa hazır olacağı belirtildi. Samsun'da fırında çalışan işçiler de haftalık tatilin kendileri için de bir hak olduğunu belirterek, kararın bir an önce çıkması gerektiğini kaydettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Fırıncılar Pazar Günü Tatil İstiyor - Son Dakika

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