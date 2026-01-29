Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı

Samsun\'da Aile ve Gençlik Fonu\'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı
29.01.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan genç çift Serdar ve Feyzanur Keskin, evliliklerinin ilk yılında kız bebekleri Kumsal Erva'ya kavuştu. Proje kapsamında 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisinden faydalanan çiftin bebekleri için gerçekleştirilen tebrik ziyareti sevgi dolu anlara sahne oldu.

Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan genç çift, evliliklerinin ilk yılında kız bebekleri Kumsal Erva'ya kavuştu.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik kredisinden yararlanan Serdar ve Feyzanur Keskin çiftinin, 10 gün önce dünyaya gelen kızları Kumsal Erva Keskin için hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Samsun'da proje kapsamında desteklenen aileler arasında dünyaya gelen ilk bebek olma özelliğini taşıyan Kumsal Erva bebek, büyük sevinçle karşılandı.

Proje kapsamında 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisinden faydalanarak dünya evine giren ve bir kız bebekleri olan genç çifte göz aydınlığı veren Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Genç çiftimiz, evliliklerinin ilk yılında bebek sahibi oldukları için Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurmaları halinde kredi geri ödemesi artı bir yıl daha ertelenecek. Böylece Bakanlığımız tarafından verilen evlilik kredisi toplamda 3 yıl geri ödemesiz olacak. Ailemiz 3 yıl sonra kredisini faizsiz olarak 24 ay taksitle ödeyecek" dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İliş ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın selam ve tebrikleri aileye iletildi.

Ziyarette, hem evlilikleri hem de ailelerine yeni katılan bebekleri dolayısıyla genç çift tebrik edilirken, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla genç ailelerin her aşamada desteklenmeye devam edileceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Evlilik, Gençlik, Samsun, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:25:43. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.