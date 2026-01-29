Samsun\'da Aile ve Gençlik Fonu\'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı

Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan genç çift, evliliklerinin ilk yılında kız bebekleri Kumsal Erva'ya kavuştu.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik kredisinden yararlanan Serdar ve Feyzanur Keskin çiftinin, 10 gün önce dünyaya gelen kızları Kumsal Erva Keskin için hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Samsun'da proje kapsamında desteklenen aileler arasında dünyaya gelen ilk bebek olma özelliğini taşıyan Kumsal Erva bebek, büyük sevinçle karşılandı.

Proje kapsamında 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisinden faydalanarak dünya evine giren ve bir kız bebekleri olan genç çifte göz aydınlığı veren Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Genç çiftimiz, evliliklerinin ilk yılında bebek sahibi oldukları için Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurmaları halinde kredi geri ödemesi artı bir yıl daha ertelenecek. Böylece Bakanlığımız tarafından verilen evlilik kredisi toplamda 3 yıl geri ödemesiz olacak. Ailemiz 3 yıl sonra kredisini faizsiz olarak 24 ay taksitle ödeyecek" dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İliş ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın selam ve tebrikleri aileye iletildi.

Ziyarette, hem evlilikleri hem de ailelerine yeni katılan bebekleri dolayısıyla genç çift tebrik edilirken, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla genç ailelerin her aşamada desteklenmeye devam edileceği vurgulandı. - SAMSUN