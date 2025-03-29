Samsun\'da Gençlik Değerlerine Vurgu Yapıldı

Samsun Milli Gençlik Derneği'nin (MGD) verdiği iftar yemeğinde, milli ve manevi değerlerle donanmış gençliğin önemine dikkat çekildi.
Bir otelde düzenlenen iftara MGD Genel Başkanı Ahmet Özvatan, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, MGD Karadeniz Bölge Başkanı Selçuk Yıldırım, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Osman Öğüten, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, MTTB Samsun Temsilcisi Halil İbrahim Çelebi, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.
MGD Samsun İl Başkanı Mustafa Yunus Gonca, iftardan sonra Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, iş adamları Kemalettin Tangal, Hüseyin Satıcıer, Orhan Kuloğlu, Şaban Tektaş, Süleyman Gülmen ve Selçuk Uluışık'a plaket verdi. Ayrıca katılımcılara kitap hediye edildi. - SAMSUN
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