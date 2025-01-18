Samsun\'da Giysi Hırsızlığı: 3 Kız Yakalandı

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Mağazadan 40 parça giysi çalan 3 kız kovalamaca sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir zincir mağazadan 40 parça giysi çalıp kaçan 3 kız, mağaza görevlileri ve güven timlerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Bulvar Alışveriş Merkezi'ndeki LC Waikiki mağazasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. ve E.K. isimli kız çocukları kıyafet bakma bahanesiyle girdikleri LC Waikiki Bulvar AVM mağazasından 40 parça giysi çaldı. Çaldıkları giysilerin alarmlarını kopartıp çanta ve üstlerine saklayan zanlıları, mağaza çalışanları çıkış esnasında fark etti. Mağaza çalışanları, kaçan kızları kovalamaya başladı. Devriye gezen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, ihbar üzerine alarma geçti.

Kovalamaca esnasında bir çantayı yola atan zanlılar, çaldıkları kıyafetler ile birlikte Fuar Caddesi'nde yakalandı. İç çamaşırı, kadın ve bebek giyim eşyalarından oluşan toplam 40 parça ürün çaldıkları tespit edilen şüpheliler, yapılan ilk işlemlerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ürünleri teslim alan mağaza yetkilileri de Gazi Polis Merkezi'ne giderek, hırsızlar hakkında şikayette bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.