Samsun'da İyilik Kanımızda Var! Kan Bağışı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Samsun'da İyilik Kanımızda Var! Kan Bağışı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Samsun\'da İyilik Kanımızda Var! Kan Bağışı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Samsun'da, Canik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'İyilik Kanımızda Var!' kan bağışı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin insanlığa umut olmak adına verdikleri emekleri kutladı.

31.05.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Samsun'da, Canik Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede hayata geçirilen "İyilik Kanımızda Var!" kan bağışı toplama yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kan bağışı yapılmasına katkıda bulunan öğrencilerin hediyelerine kavuştuğu ödül töreninde, onları insanlığa umut olmak adına verdikleri emeklerden dolayı kutladı. Vatandaşların ihtiyaç duydukları anda herhangi bir sorunla karşılaşmadan kana ulaşmasını sağlamanın önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kan ihtiyacının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu unutmamalıyız" dedi.

"Üç farklı hastaya umut oluyor"

Öğrencileri anlamlı bir iyilik yarışı içerisinde yer aldıkları için tebrik eden Başkan Sandıkçı, "Bir ünite kan bağışı, üç farklı hastaya umut oluyor. İhtiyaç duyulduğu anda ve tedavi süreçlerinde, insanımızın sorunsuz bir şekilde kana ulaşması adına ülkemizdeki kan stoklarını yüksek tutmalıyız. Kan bağışçısı yönlendirmeleriyle, kan bağışı yapılmasına katkılarda bulunan tüm öğrencilerimizi canıgönülden tebrik ediyor, yarışmamızın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden kan bağışına katkı

Canik Kaymakamlığı, Canik Belediyesi, Türk Kızılay ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki okullarda düzenlenen "İyilik Kanımızda Var!" kan bağışı toplama yarışmasında öğrenciler, en yüksek sayıda kan bağışı yapılmasına katkı sağlamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin yoğun bir ilgiyle katılım sağladığı yarışmada ise yüzlerce ünite kan toplandı.

Canik İnönü İlkokulu'nda düzenlenen ödül törenine ayrıca, Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören, öğrencilere hediyelerinin teslim edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da İyilik Kanımızda Var! Kan Bağışı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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