Samsun'da 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' çalıştayı gerçekleştirildi

Samsun\'da \'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi\' çalıştayı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve bir sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa yürüttüğü 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'ne ilişkin çalıştay Samsun'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, projenin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek, projenin güçlendirilmesi için öğretmenler, akademisyenler, idareciler, gençlik merkezleri, veli ve öğrencilerden görüş alındı.

02.06.2024 17:00
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Samsun'da 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'nin çalıştayı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve bir sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa yürüttüğü projeye ilişkin çalıştayda, 79 kurumda 211 yetime destek sağlanan projeyle ilgili olumlu ve olumsuz yönler değerlendirildi. Beklenti ve öneriler kapsamında projenin güçlendirilmesini sağlamak için öğretmenler, akademisyenler, idareciler, gençlik merkezleri, veli ve öğrencilerden görüş alındı.

Çalıştayda, 'projenin öğrenciler üzerinde etkisinin değerlendirilmesi, öğretmenler üzerinde etkisinin değerlendirilmesi, projeyi uygulayan öğrencilerin ailesinde ve toplumsal yapıda oluşan etkisinin değerlendirilmesi, okullarda yardımlaşma bilinci üzerine yapılan çalışmaların etkisinin değerlendirilmesi, projenin geliştirilmesine ve etkisinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi' başlıklarına cevaplar arandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
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