Samsun'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun\'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde renkli baskı beton ve taş parke kaldırım çalışmalarına devam ediyor. İlkadım Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi-kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde hasar gören veya onarıma ihtiyaç duyan kaldırımları yenileyerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanımına sunuyor.

01.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde renkli baskı beton ve taş parke kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi-kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında renkli beton kaldırım çalışmaları devam ederken, mobil ekipler ise tamirat ve onarım işlerini sürdürüyor. Baruthane Mahallesi'nde taş parke kaldırım çalışmaları devam ederken, Kalkancı Mahallesi'nde ise renkli baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlandı. Ekipler, mahallelerde hasar gören veya onarıma ihtiyaç duyan kaldırımları yenileyerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanımına sunuyor.

İlçe genelinde yapılan tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizim daha güzel, daha güvenilir, daha yaşanabilir olması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizie en güzel hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda, ilçe genelinde yayalarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlaması, herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için kaldırımlarımızı onarıyor, ihtiyaç halinde ise yeniliyoruz. Yayalarımızın kaldırımları güvenli ve konforlu bir şekilde kullanamamaları, sürücülerimizi de zor durumda bırakabiliyor. Bu nedenle yaptığımız her çalışmada, hemşehrilerimizi güvenliğini, konforunu gözetiyor ve onlar için daha da iyisini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, İlkadım, samsun, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement