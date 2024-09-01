Samsun\'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

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Samsun'un İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde renkli baskı beton ve taş parke kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi-kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında renkli beton kaldırım çalışmaları devam ederken, mobil ekipler ise tamirat ve onarım işlerini sürdürüyor. Baruthane Mahallesi'nde taş parke kaldırım çalışmaları devam ederken, Kalkancı Mahallesi'nde ise renkli baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlandı. Ekipler, mahallelerde hasar gören veya onarıma ihtiyaç duyan kaldırımları yenileyerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanımına sunuyor.

İlçe genelinde yapılan tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizim daha güzel, daha güvenilir, daha yaşanabilir olması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizie en güzel hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda, ilçe genelinde yayalarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlaması, herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için kaldırımlarımızı onarıyor, ihtiyaç halinde ise yeniliyoruz. Yayalarımızın kaldırımları güvenli ve konforlu bir şekilde kullanamamaları, sürücülerimizi de zor durumda bırakabiliyor. Bu nedenle yaptığımız her çalışmada, hemşehrilerimizi güvenliğini, konforunu gözetiyor ve onlar için daha da iyisini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN