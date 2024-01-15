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Samsun'da Lösemi Hastalarına Yardım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Lösemi Hastalarına Yardım Etkinliği Düzenlendi

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde lösemi hastası çocuklara destek olmak amacıyla hayır çarşısı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği tarafından hazırlanan gıdalar satışa sunuldu. Elde edilen gelirler lösemi hastası çocuklar için kullanılacak. Ayrıca, 2023 Türkiye Mankenler Kraliçesi Şüheda Erkoç da çocuklar için daha güzel projeler yapacaklarını söyledi.

Samsun\'da Lösemi Hastalarına Yardım Etkinliği Düzenlendi
15.01.2024 - 14:38,
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Samsun'da lösemi hastası çocuklara yardım ve destekte bulunmak amacıyla hayır çarşısı etkinliği düzenlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi lobisinde açılan hayır çarşında, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ni (LÖSAM) tarafından hazırlanan gıdalar satışa sunuldu. Hastaneye gelenlerin ilgi gösterdiği hayır çarşısında el edilen gelirler lösemi hastası çocuklar için kullanılacak. Hayır çarşısında bulunan ve LÖSAM'da faaliyetlere katılan 2023 Türkiye Mankenler Kraliçesi Şüheda Erkoç ise çocuklar için daha güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

"Benim annem ben 8. sınıfta iken kanserdi"

2023 Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen ve Çin'de 110 ülkenin katılacağı 'Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek Erkoç, "Ülkemizi Çin'de temsil etmek üzere Çin'e gideceğim. Burada LÖSAM'da çocuklarımıza destek olmak için etkinlik düzenledik. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha güzel projelere imza atacağız. LÖSAM ile tanışmam çocuklarla başladı. Benim annem de ben 8. sınıfta iken kanser hastasıydı. Sonrasında bu hastalığa dikkat çekmek için bu tür projelere katılmaya karar verdim. Çocuklar ile ilgili değişik projeler yapıyoruz. Ben de altın kızlardan bir tanesiyim. Şu anda yarışmaya hazırlanıyorum. Çok büyük bir süreçteyim. Çin'de 110 ülke arasında Türkiye'yi temsil etmek benim çok büyük bir gururdur. İnşallah taç ile dönmeyi düşünüyorum. Şu an tamamen yürüyüş dersleri, duruş ve gülüş dersleri alıyorum. Kiloma dikkat ediyorum. Kilo almamamız gerekiyor. Vücut ölçülerinin belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyorum. Ben ülkemi en iyi şekilde nasıl temsil ederim, Türk kadınını en iyi şekilde nasıl temsil ederim bunun için çalışıyorum" dedi.

"Duyarlı hanımlar da evlerinde ne yaptılarsa getirdiler"

LÖSAM Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, "Büyük Anadolu Hastanesi'nden sizlere nasıl yardımcı olabiliriz diye geldiler. Ben de gıda ile ilgili etkinlik yapabiliriz dedim. Altın kızlar olarak hemen toplandık. Herkes en az 3 çeşit yaptı. Salatasından böreğine kadar. Sosyal medyadan da paylaştık. Duyarlı hanımlar da evlerinde ne yaptılarsa getirdiler. Burada güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

"Bu tip etkinlerde her zaman varız"

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuhta, "Sosyal destek projelerinde, bu tip etkinlerde her zaman varız. Çeşitli sosyal etkinlik projelerinde bu ana kadar var olduk. LÖSAM'ın güzel bir etkinliği ile birlikte olduk. Bundan sonrası için de Büyük Anadolu Hastaneler Grubu olarak elimizden gelen tüm desteği böyle kutsal uğraşlar içinde olan derneklerimize vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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