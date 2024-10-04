Samsun'da Minik İtfaiyeciler Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Minik İtfaiyeciler Yetişiyor

Samsun\'da Minik İtfaiyeciler Yetişiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi, 5 bin 250 minik gönüllü itfaiyeciye yangın güvenliği ve itfaiyecilik mesleğini öğretiyor. Çocuklar, teorik eğitimlerin yanı sıra pratik yangın söndürme tatbikatlarıyla da eğlenerek öğreniyorlar.

04.10.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM), şehrin minik gönüllü itfaiyecilerini yetiştiriyor. Belirli periyotlarla gerçekleşen eğitimlerde çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Nisan ayından bu yana gerçekleşen eğitimlere 5 bin 250 minik itfaiye gönüllüsü katıldı.

Her alanda farkındalık çalışmaları yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi eğitim programlarıyla da dikkat çekiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezindeki Çocuk Kulübü'nde şehrin miniklerine hem itfaiyecilik mesleği tanıtılıyor hem de uygulamalı ve pratik eğitimler veriliyor. Nisan ayından bu yana gerçekleşen eğitimlere 5 bin 250 minik itfaiye gönüllüsü katıldı.

Çocuk Kulübü'ne her yaş grubundan öğrenci kabul edilebiliyor, okullar randevu alarak eğitime katılıyor. Eğitim Merkezi'nde ilk olarak çocuklara itfaiye istasyonu, araç ve gereçler tanıtılıyor, teorik eğitim veriliyor. Çocukların en keyif aldığı kısım ise yangın söndürme tatbikatı oluyor. Özel olarak hazırlanan parkurda itfaiyeci olan minikler büyük heyecan yaşıyor.

İtfaiyenin önemi ve yangın güvenliği bilincini küçük yaşta edinen çocuklara "Çocuk Kulübü Gönüllü İtfaiyeci" sertifikası da veriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda çocukların ve gençlerin yanında olmaya ve bilinçli nesiller olarak yetişmelerini sağlamak adına çalışmalar hayata geçirmeye devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik, İtfaiye, samsun, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Minik İtfaiyeciler Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Minik İtfaiyeciler Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement