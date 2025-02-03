Samsun\'da Öğrenciler İçin Eğlenceli Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

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Samsun'da öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle dopdolu bir yarıyıl tatili geçirdi.

Bilim Samsun, Keşif Kampüsü ve Engelsiz Yaşam Parkı 2 bin 551 öğrenciye unutamayacakları bir tatil yaşattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Öğrencilerimize yarıyıl tatilinde yepyeni deneyimler yaşatarak, çok güzel bir tatil geçirmelerini arzu ettik. İnanıyorum ki çocuklarımız şimdi yeni döneme daha motive başlayacak. Yeni eğitim-öğretim dönemi ailelerimize, yavrularımıza ve tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında 2'nci yarıyıl için ilk ders zili çalarken Samsun'da öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerle hem eğlenceli bir 15 gün geçirdi hem de yeni döneme daha pozitif bir başlangıç yapma fırsatı buldu.

Bilim Samsun, Keşif Kampüsü ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda ara tatil boyunca 2 bin 551 öğrenci tatili doyasıya yaşadı. Bilim şenliğinden, akıl zeka oyunları turnuvasına, veli çocuk ve spor etkinliklerinden gezilere kadar birçok içeriğe sahip sömestr tatili programında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine özel program

Özel gereksinimli çocukları da unutmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi onları ve ailelerini de zengin içerikli bir tatil programı ile ağırladı. Canik ilçesi Millet Bahçesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nda sanat atölyeleri, Türkçe atölyesi, matematik atölyesi, oyun atölyesi ve akıl zeka oyunları etkinlikleriyle misafirler keyifli anlar yaşadı.

"Yeni dönemde çocuklarımıza başarılar diliyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Öğrencilerimize yarıyıl tatilinde yepyeni deneyimler yaşatarak, çok güzel bir tatil geçirmelerini arzu ettik. Bilim Samsun, Keşif Kampüsü ve Engelsiz Yaşam Parkı'mızda yüzlerce çocuğumuzu ağırladık. Zengin içerikli ve verimli bir programla çocuklarımız tatilde ekrandan uzak kalarak ve öğrenerek bol bol eğlendi. İnanıyorum ki çocuklarımız şimdi 2'nci döneme daha motive başlayacak. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim döneminin herkes için hayırlı olmasını diliyor, hem yavrularımıza hem de tüm öğretmenlerimize başarı dolu bir dönem temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN