Samsun'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor - Son Dakika
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Samsun'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor

Samsun\'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor

Samsun Valiliği, 1 Haziran'dan itibaren Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Şehirlerarası karayollarında meydana gelen kazaların yoğun olduğu güzergahlarda kurulan sistemler, sürücülerin hız ihlallerini tespit etmek amacıyla kullanılacak.

29.05.2024 22:42
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SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin 1 Haziran'dan itibaren devrede olacağını duyurdu.

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" kurulum çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor. Valilik, bu kapsamda Samsun'daki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan duyuruda, "Samsun sınırları içerisinde Havza-Kavak istikametine 27.315 m, Kavak-Havza istikametine 27.319 m, Kavak-Samsun istikametine 34.598 m, Samsun-Kavak istikametine 34.697 m, Tekkeköy- Çarşamba istikametine 18.356 m, Çarşamba-Tekkeköy istikametine 18.351 m, Çarşamba- Terme istikametine 15.721 m ve Terme-Çarşamba istikametine 15.744 m olmak üzere toplam 192.101 m uzunluğundaki 8 adet Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Sistemlerin öncesine, sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup, 1 Haziran'dan itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önceliğimiz olduğu ve sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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