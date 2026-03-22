İlkadım\'da bayramlaşma programına yoğun katılım

22.03.2026 13:12  Güncelleme: 13:27
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında hemşehriler bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bayramın birinci gününde Acem Tekkesi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeliyle bayramlaştı.

Ramazan ayı boyunca ilçede düzenlenen iftar ve teravih programlarının ardından bayramın da dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Kurnaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Programda konuşan Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayını yoğun etkinliklerle geçirdiklerini ifade ederek, "İlkadım'da iftar ve teravih programlarıyla hemşehrilerimizle bir araya geldik. Farklı mahallelerde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda vatandaşlarımızla hasbihal etme fırsatı bulduk. Belediyemizin çalışmalarını anlatırken onların talep ve önerilerini dinledik. Bayramlaşma programımızla da gönüllerimizi tazeleyerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik" dedi.

Bayram süresince valilik, büyükşehir belediyesi ve parti teşkilatlarının programlarına da katıldıklarını dile getiren Kurnaz, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Program, katılımcıların bayramlaşmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

