Samsun\'da \'Sağlıkta Doğanın Gücü\' Paneli Düzenlenecek

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sağlıkta Doğanın Gücü: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' konulu panel düzenlenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi verdiği desteklerin yanı sıra üreticilerin ve vatandaşların daha bilinçli bir şekilde tarım yapmalarını sağlamak için seminer ve konferanslar da düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından tıbbi aromatik ve bitkiler konusunda farkındalık oluşturmak adına 'Sağlıkta Doğanın Gücü: Tıbbı ve Aromatik Bitkiler' paneli düzenleniyor. Panelde, alanında uzman 3 akademisyen konuşmacı olarak yer alacak. Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Prof. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu ve Prof. Dr. Selim Aytaç tıbbi ve aromatik bitkilerin sağlık üzerindeki faydalarını, kullanımlarını, potansiyelini ve bu bitkilerin nasıl kullanılabileceğine kadar geniş bir yelpazede katılımcılara bilgi verilecek.

12 Aralık Perşembe Günü saat 11.00 ile 15.00 arasında SBB Sanat Merkezi Küçük Salon'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek panelin sonunda katılımcılar uzman akademisyenlere merak ettikleri soruları yönelterek tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki tarımın daha da geliştirilebilmesi ve vatandaşların tarımsal üretim hakkında bilgi sahibi olmaları adına panele katılım önemli olduğu belirtildi. - SAMSUN