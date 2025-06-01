Samsun'da Sokak Hayvanlarını Toplama Çalışmalarına Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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Samsun'da Sokak Hayvanlarını Toplama Çalışmalarına Tepkiler Artıyor

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01.06.2025 13:25  Güncelleme: 15:08
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Samsun\'da Sokak Hayvanlarını Toplama Çalışmalarına Tepkiler Artıyor
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Samsun'un Atakum ilçesinde sokak hayvanlarını toplama çalışmalarına karşı çıkan veteriner hekimler, uygulamanın hayvanların yaşam hakkını ihlal ettiğini savunuyor. Uzmanlar, bu tür toplama işlemlerinin çözüm olmadığını, barınak yetersizlikleri ve insani alternatiflerin bulunması gerektiğini belirtiyor.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'un Atakum ilçesinde sokak hayvanlarını toplama çalışmalarına tepki gösteren Sinop Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Tekay, "O hayvanı çalılığın altından çekiştirerek almak, yaşam hakkına yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü denetiminde Atakum Belediyesi tarafından başlatılan sokak hayvanlarını toplama çalışmaları, tepkilere yol açtı.

Olayı bizzat gözlemleyen Dr. Eda Çelikkalkan Semiz ve Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Tekay, uygulamanın hayvanların yaşam hakkını hiçe saydığını ve çözümün hayvanları toplamak ya da öldürmek olmadığını ifade etti.

Atakum'da yaşanan toplama işlemlerine tanık olan Dr. Eda Çelikkalkan Semiz, sahilde çalılığın altında uyuyan, yeni doğum yaptığı anlaşılan bir köpeğin, boğazına sıkı bir ip bağlanarak çekiştirilerek götürüldüğüne şahit olduğunu anlattı.

O anları gözyaşları içinde anlatan Semiz, "Yaşama hakkı kutsaldır ve sadece insanlara ait değildir. O hayvanı çalılığın altından çekiştirerek almak, yaşam hakkına yapılmış bir saldırıdır. Memelerinden süt damlayan bir hayvan, yeni doğum yapmış. Çözüm bu olmamalıydı" dedi.

Yetkililerin daha insani çözümler bulunmasını isteyen Semiz, barınakların kapasitesizliğine ve sokak hayvanlarına yönelik etkin bir çözüm planı oluşturulmadığına dikkat çekti.

"Asıl sorun barınakların yetersiz olması"

Veteriner Hekim Oğuzhan Tekay ise yaptığı açıklamada, Atakum Belediyesi'nin Doğa Koruma Milli Parklar denetiminde yeniden hayvan toplamaya başladığını ve bu sürecin adil ve sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Tekay, "Yeni yönetmelik gereği Doğa Koruma Milli Parklar denetçi olabiliyor ve bu yetkilerini sadece Atakum Belediyesi üzerinde kullanıyorlar. Barınaklar dolu, yer yok. Belediyeler yaralı olmayan hayvanları bile barınağa kabul ettiremiyor. Bu hayvanların toplanması bir çözüm değil; asıl sorun, hayvanların yaşam alanlarının ve barınakların yetersiz olması. Mahallenin sevilen hayvanlarını alıyorsunuz, yerine daha agresif hayvanlar gelecek, bu sorun nasıl çözülecek?" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Tekay, alınan hayvanların sakin ve zararsız olduğunu belirterek, toplama işleminin mahallelerde yeni ve potansiyel olarak daha agresif hayvanların ortaya çıkmasına neden olacağını ve sorunu çözmekten çok daha karmaşık hale getireceğini vurguladı.

Hayvanseverler ve veteriner hekimler, hayvanları toplamanın çözüm olmadığını, bunun yerine kısırlaştırma, aşı ve rehabilitasyon programlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, daha insani ve sürdürülebilir çözümler bulunması çağrısında bulundular.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Sokak Hayvanlarını Toplama Çalışmalarına Tepkiler Artıyor - Son Dakika

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