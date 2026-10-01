Samsun\'da Yaşlılar Günü programında Vali Tavlı yaşlıların önemine dikkat çekti

Samsun'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı program düzenlendi.

Valiliğin himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen program, valilik binası önünden başladı. Buradan İstiklal Meydanı'na gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünün ardından program, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da devam etti.

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşlıların toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Ömürlerini ailelerine, aziz milletimize, yüce Türk devletine ve ülkemize adamış kıymetli büyüklerimiz, bizim adetlerimizde, kültürümüzde ve manevi dünyamızda her daim müstesna bir yere sahip olmuşlardır. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Bizler, hayır dualarını her zaman yanımızda hissettiğimiz siz kıymetli büyüklerimizi, yakın tarihimizin canlı tanıkları ve binlerce yıllık kültürümüzün manevi mimarları ve taşıyıcıları olarak görüyoruz. Sizlere hürmet ve sevgi beslemeyi, hizmet etmeyi, sizlerle birlikte olmayı millet olarak en büyük erdemlerimizden görüyoruz. Bu kültür ve anlayışın sürdürülmesine hem aile bağlarımızın hem toplumsal dokumuzun hem de geleceğimizin muhafazası bakımından hayati bir önem atfediyoruz" dedi.

Müzik dinletisi ve yemek ikramı

Programda yaşlılara yönelik müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca yemek ikramında bulunuldu. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen program, yaşlıların sosyal hayata katılımına ve toplumdaki önemine dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirildi.