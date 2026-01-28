'Hoş Geldin Bebek' projesi: İlk hediye belediyeden - Son Dakika
'Hoş Geldin Bebek' projesi: İlk hediye belediyeden

'Hoş Geldin Bebek' projesi: İlk hediye belediyeden
28.01.2026 13:40  Güncelleme: 13:41
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'Samsun'un Kalbine İlk Adım Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine destek amacıyla yeni doğan setleri hediye edilecek ve anne adaylarına eğitimler verilecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni doğan bebeklerin ailelerine destek olmak amacıyla, 'Samsun'un Kalbine İlk Adım Hoş Geldin Bebek' projesi hayata geçiriliyor. İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine yeni doğan seti hediye edilecek.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'nun imzaladığı protokol ile başlatılan proje, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ailelerin mutluluğuna ortak olmayı hedefliyor.

"Ailelerimizin her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldikleri günden bu yana sosyal projelere öncelik verdiklerini belirterek, "İlkadım'da ikamet eden yeni doğum yapmış annelerimize yönelik çok kıymetli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında 'Samsun'un Kalbine İlk Adım Hoş Geldin Bebek' projemizi başlatıyoruz. Proje kapsamında, yeni doğan bebeklerimizin ailelerine yeni doğan seti ulaştıracağız. Amacımız ailelerin mutluluğuna ortak olmak, bebeklerimize ise ilk hediyelerini vermektir. İlkadım Belediyesi olarak ailelerimizin her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Anne adaylarına eğitimler verilecek"

İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ise protokolün önemine dikkat çekerek, "İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak; 'Her Doğum Yeni Bir Başlangıçtır, Güçlü Anne Güçlü Başlangıç; En Güzel Normal Doğum' projemizi hayata geçiriyoruz. Bu süreçte desteklerinden dolayı İlkadım Belediye Başkanımız İhsan Kurnaz'a teşekkür ediyorum. Protokol kapsamında belediye tarafından bebeklerimize yeni doğan seti hediye edilecek. Kurumumuz ise anne adaylarına normal doğum konusunda bilgilendirme eğitimleri ve farkındalık çalışmalarını yürütecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

'Hoş Geldin Bebek' projesi: İlk hediye belediyeden

'Hoş Geldin Bebek' projesi: İlk hediye belediyeden
