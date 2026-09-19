Samsun Havza\'da D100 üzerinde Memduhiye-Boyalıca arasına üst geçit yapılacak

Samsun'un Havza ilçesinde Memduhiye ve Boyalıca Mahallelerini D100 Karayolu üzerinden birbirine bağlayan noktaya üst geçit yapılması için yürütülen girişimlerden sonuç alınıyor.

Memduhiye Mahallesi Muhtarı Hamit Güngör, Beyazkent Sitesi mevkisinde vatandaşların yolun karşısına geçerken yaşadığı güvenlik sorunları nedeniyle konuyu Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen'e iletti. Talep, Samsun Milletvekili Ersan Aksu'ya aktarılırken yapılan görüşmelerin ardından bölgeye üst geçit yapılacağı sözü verildi.

Muhtar Hamit Güngör, mahalle sakinlerinin uzun süredir talep ettiği üst geçidin yapılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti. Güngör, üst geçidin bölgedeki trafik güvenliğine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Mahallemizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Üst geçidimiz şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.