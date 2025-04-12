Samsun İklim Buluşmaları'nda Su, Gıda ve Enerji Politikaları Tartışıldı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun İklim Buluşmaları etkinliğinde su, gıda, ve enerji politikaları konulu panel düzenlendi.

Samsun Atakum Belediyesi, Kent Konseyi, Elektrik Mühendisleri Odası ve Ülke Politikaları Vakfı'nın organize ettiği "Samsun İklim Buluşmaları Su, Gıda ve Enerji Politikaları" konulu panel Atakum Belediyesi Ata Sahnede gerçekleşti.

Ülke Politikaları Vakfı Başkanı İsmail Doğan Subaşı şunları söyledi:

"İklim buluşmaların da yerellerde özellikle yapmamızın bir nedeni bizim bu elektrik mühendisleri odasının bu çalışmalarına katkı sunmamızın bir nedeni de yerellerde bir su, gıda, enerji konusunda ortak bir hassasiyetin gelişmesine katkıda bulunmak. Çok soyut söyledim ama biraz daha somut söylemek gerekirse bizim bu toplantılarımıza bakıyorum valilikten, kamu yönetiminden katılanlar oluyor, yerel yönetimlerden katılanlar oluyor, o ilin, ilçenin akademik camiasından katılanlar oluyor, yerel gazeteciler katılıyorlar ve orada bir yerel gündem oluşuyor. Birbirlerine bir su, gıda, enerji üçgeninde birbirleriyle bir gündem oluşturmuş oluyor. Bu o ilin, o ilçenin su, gıda, enerji konusundaki potansiyellerini açığa çıkarmak bakımından verimli bir ortam oluşturuyor. Siyasi kişilikler geliyorlar, onlar kendi ilimizde, ilçemizde neler yapılabilir bu konuda? Bizim zaten vakıf olarak da tam da yapmak istediğimiz şey bu. Bir tür partiler üstü demeyeyim, o lafı sevmiyorum, partiler dışı diyeyim. Güncel siyasetin tartışmalarına takılmayan, daha uzun vadeli şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı güzelleştiren çalışmalar. Bunlar için bir araya geliyor olmak. Bu ortamı sağladığı için bizim bu forumlarımızdan biz çok keyif alıyoruz."

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, konuşmasında şunları ifade etti:

"İklim, Su, gıda ve tarım politikaları konumuz. Az önce bir atıfta bulunulduğu için iklim kanunundaki değişiklikle ilgili belge elimde. Muhalefet şerhimiz de burada. Çıkarken bırakacağım. Merak edenler okuyabilir. Hakikaten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Hem coğrafik topografik, jeolojik anlamda bir iklim değişikliği hem de siyasi anlamda bir iklim değişikliğini yaşadığımız günlerdeyiz. Ben son 23 yılda aslında son 18 yıl 2002 ile 2020 yılları arasında 41 milyon 196 bin hektar olan tarım arazisinin 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyona düştüğünü, Orman Kanunu'nda 1956'dan 2003 yılına kadar 15 kez, 2003 yılından 2021 yılına kadar 30 kez değişiklik yapıldığını hatırlatarak konuşmama başlamak istiyorum. İstanbul Havalimanı'ndaki ağaç kıyımı, ağaç katliamı Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamı daha sonrasında Akbelen ve ülkenin birçok yerindeki ağaç katliamına Samsun'dan da örnekler verebiliriz.

Ayvacık- Taşova arasındaki yol yapımı, Ayvacık- Çarşamba arasındaki yol yapımı şantiyesine zemin oluşturmak üzere Samsun-Ayvacık ilçesinde ağaç katliamı yapılıyor. Samsun-Köseli Köyü'nde, Kavak'ın Köseli Köyü'nde 9 tane gözden akan suyu kirletmek üzere taş ocağı yapılmak için ağaç katliamı yapılıyor ve biz maalesef başka konulara dikkatimiz çekildiği için yeteri kadar doğaya sahip çıkamıyoruz. Ülkenin yeşilini Amerika'nın dolarının yeşiline heba edenleri siyasi anlamda mücadele ederek illaki yeneceğiz. Buna çok eminim. Şu anda o süreci yaşıyoruz. Ancak özellikle ülke politikalarını anlatırken Samsun için birkaç şey söylemek lazım. 35 yıldır özellikle doğu bölgesindeki sulama projesi hala toplam bedelin yüzde 1'i+, 2'si istihkak ayrılarak giderilmeye çalışılıyor. Bu hızla giderse 35 yıl daha bitmeyecek. Sadece sulama için değil, suyun tahliyesi açısından Samsun'da ciddi bir sorun yaşıyoruz. Hem doğuda hem batıda işte maalesef bugünlerde de iklim değişikliğinin Samsun'da en net yansımasını yaşıyoruz."