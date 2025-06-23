Samsun İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un sorunları ve çözüm önerileri İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında İlkadım Kaymakamı/YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Tavlı toplantıda yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 24. maddesi gereğince vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayesiyle, idarede birliğin sağlanması, vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun tesis edilmesi için gereken tedbirlerin alınmasıyla ilgili yılda bir iki kez bir araya geliyoruz. Bugün de bu toplantıyı yapacağız. Tabii bu toplantımızda bu konularda hem görüş alışverişinde bulunacağız hem aldığımız kararlarla önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda yapacağımız çalışmalara da bir ivme katmış olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için, devletimizin tüm imkanlarını milletimizin refahı için seferber ederken bu süreçteki en büyük gücümüzün kurumlarımız arasındaki uyum ve koordinasyon olduğunu da bir an olsun unutmamalıyız. Hem merkezi idarenin Samsun'daki birim amirleri olarak hem de gerek Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediye başkanlıklarımız, muhtarlıklarımız, yerel yönetimlerimizle beraber sivil toplum örgütlerimiz, oda başkanlarımızla hepsiyle birlikte koordineli ve iş birliği içerisinde çalışmak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada bize en büyük gücü katacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bu toplantı, sorunları masaya yatırıp ortak akılla çözüm üreteceğimiz bir çalışma mesaisi olacak" diyen Vali Tavlı, ayrıca şunları söyledi:

"Tabii her bir konuyu, Samsun'umuza ve aziz milletine hizmet etme sorumluluğunun bilinciyle ele alacağız. Toplantımızın değerli fikirlerinizle yeni yol ve yöntemler bulunması konusunda da faydalı olacağını değerlendiriyorum. Türkiye Yüzyılı bizim şühedamıza, ecdadımıza, kahraman gazilerimize, aziz şehitlerimize ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza bir borcumuz. Bunu böyle görmemiz lazım. Ben bu süreçte fedakarca çalışan ve projelerimizin hayata geçirilmesi için gecesini gündüzüne katan kıymetli Samsun Milletvekilimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız başta olmak üzere Samsun'umuzun kıymetli milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın siz kıymetli yöneticilerine, sivil toplum örgütlerimize, oda başkanlarımıza ve Samsunlu hemşehrilerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bundan sonra yapacağınız çalışmaların hem Samsun'umuz için hem bölgemiz için hem de ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Toplantıda; kurumların iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması adına gerekli tedbirlerin alınması ve bu kapsamda yapılabilecek denetimlerin artırılması, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye, ailevi değerleri korumaya ve aile bireylerini desteklemeye yönelik faaliyetler, Samsun genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve koordinasyonun artırılması, özellikle yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarının önlenmesi, Samsun'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlık, barınma ve güvenlik şartları, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarının takibi konuları görüşüldü. - SAMSUN