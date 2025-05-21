Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 27 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 27 Mayıs'ta Düzenlenecek

Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 27 Mayıs\'ta Düzenlenecek
21.05.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, şehircilik alanındaki deneyimlerin paylaşılmasını ve bilgi aktarımını sağlayacak. Etkinlik, 27 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" 27 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde; Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik 27 Mayıs Salı günü Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Ömer Halisdemir Salonu'nda saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Şehircilik alanında bilgi paylaşımını artırmayı ve farklı kentlerden edinilen deneyimlerin paylaşılmasını hedefleyen sempozyum özel oturum ve üç oturumdan oluşuyor. Özel Oturumda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, Samsun'da yürütülen kentsel dönüşüm projelerine dair detaylı bilgiler sunacak. Ardından Ankara Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Altındağ ilçesinde hayata geçirilen dönüşüm uygulamalarını paylaşacak. Konya Meram Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Özçelik ise Meram'daki dönüşüm stratejileri ve uygulama örnekleriyle deneyimlerini aktaracak.

Geniş yelpazede bilgilendirici konuşmalar yapılacak

Sempozyumun devam eden üç oturumunda ise alanında uzman isimler; riskli yapıların tespit süreçlerinden yasal mevzuatlara, kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutlarından tarihi yapıların korunarak dönüştürülmesine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirici konuşmalar yapacak. Kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel yapıları değil, sosyal yapıyı da etkileyen çok yönlü bir süreç olduğuna dikkat çekilmesi beklenen sempozyumda, kamu kurumları, meslek odaları ve vatandaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

"Şehrimizi daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha planlı bir şehir haline getireceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz; tarihiyle, doğasıyla, insanıyla Karadeniz'in incisi konumunda. Şehrimizi geleceğe taşıyan en önemli unsur; planlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yapıdır. Bizler bu bilinçle hareket ediyor, kentsel dönüşüm projelerimizi sosyal, kültürel ve çevresel boyutlarıyla birer yaşam projesi olarak ele alıyoruz. Hedefimiz; sadece binaları yenilemek değil, aynı zamanda şehir kimliğimizi koruyarak modern, güvenli ve estetik yaşam alanları oluşturmak. İnşallah, hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle Samsun'umuzu daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha planlı bir şehir haline getireceğiz. Gerçekleştireceğimiz Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu da bizlere bu yolda rehberlik edecek; bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasına vesile olacak. Katkı sunan tüm paydaşlara, akademisyenlere ve uzmanlara gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte, Samsun'umuzu geleceğe emin adımlarla taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 27 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika

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