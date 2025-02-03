Samsun polisinden şehit çocuğuna unutulmaz sürpriz - Son Dakika
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Samsun polisinden şehit çocuğuna unutulmaz sürpriz

Samsun polisinden şehit çocuğuna unutulmaz sürpriz

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde şehit çocuğunu evinden alarak kortej eşliğinde okula bıraktı.

03.02.2025 13:40
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde şehit çocuğunu evinden alarak kortej eşliğinde okula bıraktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yaparken 'dur' ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 31 yaşında şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri unutulmaz bir sürpriz yaptı. Ekipler, Eylül Asel'i polis araçları ve Yunus ekipleri ile evinde alarak okula bıraktı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Şehidimiz Polis Memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel kızımızı 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde, Yunus ekiplerimizle evinden alarak kortej eşliğinde öğrenim gördüğü okuluna bıraktık. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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