Samsun'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Önder 21. yılında parkta anıldı - Son Dakika
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Samsun'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Önder 21. yılında parkta anıldı

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Samsun\'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Önder 21. yılında parkta anıldı
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Samsun'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, vefatının 21. yılında adının verildiği parkta anıldı. Yeni Partililer ve yol arkadaşlarının katıldığı tören çelenk bırakılmasıyla başladı; Önder Bafra Kolay'daki kabri başında da anıldı.

Samsun'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, vefatının 21. yılında adının verildiği parkta anıldı.

Şehrin sevilen simalarından Muzaffer Önder, 26 Mart 1989'da seçildiği Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıl, 23 gün başkanlık görevini yürüttü. 21 yıl önce Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için bugün yol arkadaşları ve Yeni Parti'liler Muzaffer Önder Parkı'nda anma töreni düzenledi. Muzaffer Önder Büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan törende yol arkadaşları adına konuşan İlkadım Belediye Meclis Üyesi Cengiz Akşan, Önder'in Samsun'daki vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından çok sevilen bir insan olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Sonrasında konuşan Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise "Samsun'un kurucu büyükşehir belediye başkanı Muzaffer Önder'i aramızdan ayrılışının 21. yılında anıyoruz. Mühendislikte değişmeyen bir kural vardır: Görünmeyen iş, görünen işten önce gelir. Altyapı kurulmadan üst yapılar inşa edilemez. Temel atılmadan kat çıkılmaz. Muzaffer Başkan bu kuralı şehre uyguladı. Kurdele kesilecek, fotoğrafı verilecek işlerden önce toprağın altına baktı: Kanalizasyona, yağmur suyuna, içme suyuna. Bu işler kolay oy getirmez, çünkü kimse yerin altındaki boruyu görmez. Ama sağanakta sokağın su altında kalmaması, musluktan temiz suyun akması o görünmeyen emeğin eseridir. Bugün Muzaffer Önder'i anarken geçmişe özlem duymakla yetinemeyiz. Onun bıraktığı ölçüyü bugüne taşımak zorundayız" dedi.

Önder, Bafra Kolay'daki kabri başında da anıldı.

Kaynak: İHA
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