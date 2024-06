Yerel

- Samsun'un Nazime kaptanı, otobüs şoförü olarak çalışıyor

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Samsun'un ilk kadın otobüs şoförü Nazime Gör, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda kadın istihdamını destekliyor. 43 yaşındaki Nazime Gör, Samsun'un ilk belediye otobüs şoförü olarak görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Nazmiye Gör, azmi ve cesaretiyle örnek oluyor. Gör, bazı günler Taflan- Pelitköy bazı günler de R9 hattında direksiyon sallıyor.

"Kadın istihdamına önem veriyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımız her sektörde başarıyla görevlerini icra ediyorlar. Biz, kadın istihdamının her alanda olması gerektiğine inanan bir anlayışa sahibiz. Otobüs şoförlüğü de bunlardan biri. Nazime hanım da görevini başarıyla yapıyor. Biz her alanda kadınlarımızın yanındayız" diye konuştu.

"Otobüs şoförlüğü çocukluk hayalimdi"

Otobüs şoförlüğünün çocukluk hayali olduğunu söyleyen Nazime Gör, "Araçlara, şoförlüğe özel bir ilgim vardı. Daha önce gıda sektöründe çalışıyordum. Ama hayallerimin peşinden gitmek istedim. Şoförlük için işlemlerimi tamamladım. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum, işe kabul edildiğimde büyük mutluluk yaşadım. Bu işi yapma konusunda hep kendime güvendim. Bugüne kadar hep olumlu tepkiler aldım. Övgüler, alkışlayanlar. Aldığım bu tepkiler beni daha da motive ediyor. Tüm kadınlar bu işi yapabilir, yeter ki cesaretlerini toplasınlar. Kadınlarımız her sektörde olmalı çünkü her işi yapabilirler. Kadınlarımızın her işi yapabilecek güçleri var. Yeter ki önleri açılsın, tıpkı Halit Başkanımızın bizleri desteklemesi gibi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye otobüsünde kadın şoförle karşılaşan yolcular ise gurur duyduklarını belirterek, kadınların her alanda istihdam edilmesi gerektiğini belirtiyor.