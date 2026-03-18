MSB: Malatya\'nın ardından Adana\'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik'te düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Tuğamiral Aktürk, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehdidi sonrası, Adana'daki İspanya'ya ait PATRIOT hava savunma sistemine ek olarak Almanya'dan ikinci bir PATRIOT sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

YENİ PATRIOT SİSTEMİ ALMANYA'DAN GELECEK

"13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, millî güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır." denildi.

Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca;- 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,- Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş,- Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 465) kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliğinde alınan ileri teknoloji destekli etkin ve çok katmanlı tedbirlerle geçtiğimiz hafta içerisinde;- 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.417 olmuş, - Engellenen 2.486 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 15 bin 979'a ulaşmıştır. Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilogram (4.060 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

SORU-CEVAP

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'İN İTALYA ZİYARETİ

Sayın Bakanımız Yaşar Güler'in İtalya'ya gerçekleştirdiği son ziyaret, İtalyanların daveti üzerine önceden planlanmış ve gerçekleşmiş bir ziyarettir. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

HÜRMÜZ BOĞAZINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir.

DOĞU AKDENİZ'DE YAYIMLANAN NOTAM VE KIBRIS'IN GÜVENLİĞİ

Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM'ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada'ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs'ı hedef haline getirmiştir.

Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz.