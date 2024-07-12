Samsun Valisi Orhan Tavlı: 15 Temmuz Zaferi Nesiller Boyu Şanla Hatırlanacak

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz zaferinin nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacağını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyesi gazilerle bir araya geldi.

Şehitlik ve gazilik ünvanlarının, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "15 Temmuz gecesi kadınıyla erkeğiyle, 7'den 70'e 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesinde kenetlenen ve tek yürek olarak hain darbe girişimini bir demokrasi zaferine dönüştüren aziz milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimizin bu zaferi; Çanakkale, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadele şehitlerimiz ve gazilerimizin zaferleri gibi Türk milletinin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacaktır" dedi.

Vali Tavlı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığını da ziyaret ederek, Bölge Başkanı Bilal Erim, Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. - SAMSUN