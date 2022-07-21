Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor

21.07.2022 16:01
Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor

Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyorSAMSUN Kutsal topraklardaki hac farizasını tamamlayan hacıların kafileler halinde dönüş yolculuğu sürüyor.

Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor

SAMSUN Kutsal topraklardaki hac farizasını tamamlayan hacıların kafileler halinde dönüş yolculuğu sürüyor. Samsun 2. kafilesi memleketlerine döndü.

12 Haziran'da Türkiye'den hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden, Medine ve Mekke'de hac görevlerini tamamlayarak hacı olan Türk kafilelerin Cidde Uluslararası Havaalanı'ndan memleketlerine dönüş yolculuğu sürüyor. Samsun kafilesinden oluşan Türk hacılar Çarşamba Havalimanı'na ayak bastı.

"Bu sene hac ziyareti çok güzel geçti"

Samsun 2. Kafile 4. Grup görevlisi Muhammed Bulutoğlu, bu sene hac ziyaretinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Peygamber Efendimizi ziyaret ettik, 5 gün Medine'deki ziyaretten sonra Mekke'ye gittik. Umreden sonra nafile tavaflarımız oldu, ziyaret yerlerine çıktık. Sonra hac zamanını bekledik. Bu sene hac cuma gününe denk geldi. İki yılın ardından Müslümanlar kutsal yerlere hasretti. Güzel bir hac geçirdik" dedi.

Sinop İl Müftülüğü Bayan İrşat Görevlisi Esma Ak, "12 Haziran'da başladığımız hac görevi sona erdi. Allah herkese nasip eylesin. Gelmek isteyip de gelemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda bu kutsal yerlere gelebilmeyi nasip eylesin. Bu görev gerçekten kutsal bir görev benim için. Bayan hacılarımıza irşat görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştık" diye konuştu.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen hacılar burada sevdikleriyle kavuştu. Kutsal topraklarda dost oldukları hacılarla vedalaştı. Türk hacıların son kafilesi ise 8 Ağustos'ta Medine'den Türkiye'ye dönecek.

YORUMLAR
500
Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
Kaynak: İHA

Samsun, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:37 Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 16:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement