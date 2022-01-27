Sanat ve eğlence atölyeleri renkli görüntülere sahne oluyor - Son Dakika

Çocuklar için yarıyıl tatili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı sanat ve eğlence atölyelerinde devam ediyor.

Sanat ve eğlence atölyeleri, İzmit ve Gebze'de yarıyıl tatilinin üçüncü gününde devam etti. İzmit Kongre Merkezi'ne gelen öğrenciler geleneksel oyuncak yapımı, bez bebek, keçe, geleneksel motifler ıhlamur baskı halı dokuma ve KO-MEK ekmek yapımı atölyelerine katıldı. Minikler, Karagöz, Hacivat ve Keloğlan ile de oyunlar oynadı.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler de renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar burada kurulan geleneksel oyuncak atölyesinde, masal anlatıcısı Işılay Baysak gözetiminde oyuncuklar yaptı ve ürettikleri oyuncakları hayal dünyalarına özgü şekilde boyadı. Filografi atölyesi de çarşamba günü etkinliklerinde faaliyetlerini sürdürdü.

Öte yandan, sanat ve eğlence atölyelerinin en beğenilen etkinliklerinden birini ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencilerinin verdiği mini dinletiler oluşturuyor. Her gün etkinliklerin son saatlerinde gerçekleştirilen müzik dinletilerine aileler ve çocuklar ilgi gösteriyor. - KOCAELİ