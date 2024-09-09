Narin\'in Ölümü Sanat Dünyasını Yıktı

Yerel

Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanat dünyasından da tepkiler geldi. Sanatçı Abdurrahman Delen, bu acıya dikkat çekmek için kendi yazdığı "Dokunmayın Çocuklara" şiirini tekrar yorumladı.

Delen, şiirini seslendirdikten sonra yaptığı açıklamada, çocuk ölümlerinin durması için tüm haksızlıklara karşı seslerini yükselttiklerini belirterek, "Çocuklar melektir, onlara dokunmayın. Tüm sanatçı dostlarımızı bu acı olaya karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması gerekiyor. Bize emanet edilen minik yavrularımızı korumak için adaletli bir dünya diliyoruz" dedi.

Delen, Filistin'deki olayların da bir an önce son bulması temennisinde bulunarak, dünyadaki tüm savaşlara karşı barış çağrısında bulundu. - İSTANBUL