Ankara\'da kaldırım taşlarını onarmak sanatçıya düştü

Ankara'da kırık ve yerinden sökülmüş kaldırım taşlarını toplayarak onaran ve boyayan Ozan Kıran, hem görüntü kirliliğine dikkat çekti hem de belediyeye çağrıda bulundu. Kıran: "Bu iş, belediyenin işi aslında. Sanatçı olarak birkaçına müdahale edebilirim ya da birkaçında kendi işlerimi gösterebilirim ama sonuçta kaldırım taşı mühendisi değilim" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Heykel Bölümü mezunu Ozan Kıran, Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesinde kırık ve yerinden sökülmüş kaldırım taşlarını toplayarak onarıyor ve boyuyor. Mahalle aralarında uzun süredir onarılmayı bekleyen taşları tek tek bir araya getiren Kıran, hem görüntü kirliliğine dikkat çekiyor hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) çağrıda bulunuyor. Bahçelievler Mahallesinde özellikle ara sokaklarda kırık ve dağınık halde bulunan kaldırım taşları vatandaşların tepkisine neden olurken, Ozan Kıran çözümü farklı bir yöntemle gündeme taşıdı. Sokaklardan topladığı kırık taşları onaran ve çeşitli renklerle boyayan Kıran, bu çalışmasıyla hem farkındalık oluşturmayı hem de yaşanan soruna dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Kıran, bu taşları dikkat çekmek amacıyla boyamaya başladığını ifade ederek, kalıcı bir çözüm için belediyeye çağrıda bulundu.

"Bu iş, belediyenin işi aslında"

Mahallede yürüyüş yaptığı sırada kırık kaldırım taşlarını fark ettiğini ve bir süre sonra bu taşları alıp atölyesinde değişik bir sanata dönüştürdüğünü belirten Ozan Kıran, "Bulduğum kırık taşlara ufak rölyefler ve heykeller yapıyordum. Bu işe o şekilde başladım. Sonrasında kırık bir taşı onarma eğilimine geçtim. İşlerimi bu şekilde sürdüreceğim. Sürekli geçtiğim bir yoldu. Amacım orayı kendimce doldurmaktı. Keşke bütün kırık taşları doldurabilsem ve öyle bir olayım olsa. Ama bu iş, belediyenin işi aslında. Sanatçı olarak birkaçına müdahale edebilirim ya da birkaçında kendi işlerimi gösterebilirim ama sonuçta kaldırım taşı mühendisi değilim" diye konuştu. - ANKARA