Sanatın Farklı Üretim Biçimleri Beyoğlu'nda Sergilendi - Son Dakika
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Sanatın Farklı Üretim Biçimleri Beyoğlu'nda Sergilendi

Beyoğlu'nun mekansal hafızasıyla bütünleşen 'Şimdi Beyoğlu' sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Seramikten yağlı boyaya, dönüştürülmüş atıklardan fotoğrafa kadar farklı malzeme ve tekniklerin birleştiği sergide 10 genç sanatçının çalışmaları yer aldı.

17.08.2024 09:19
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Sanatın farklı üretim biçimlerinin Beyoğlu'nun mekansal hafızasıyla bütünleştiği "Şimdi Beyoğlu" sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Seramikten yağlı boyaya, dönüştürülmüş atıklardan fotoğrafa kadar farklı malzeme ve tekniklerin birleştiği sergi İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi, sanatın farklı üretim biçimlerinin Beyoğlu'nun mekansal hafızasıyla bütünleştiği 'Şimdi Beyoğlu' sergisine ev sahipliği yaptı. Seramikten yağlı boyaya, dönüştürülmüş atıklardan fotoğrafa kadar farklı malzeme ve tekniklerin birleştiği sergi İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Aslı Bora'nın yaptığı sergide, 10 genç sanatçının farklı malzeme ve teknikle meydana getirdiği çalışmalar yer aldı. 30 Eylül tarihinde sona erecek olan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergiye katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "İnsanı insan yapan şey arayışıdır. Bu arayışta şekillenir insan. Yön bulur ve kendini inşa eder. Sevgisi, saygısı, anlayışı hep bu yolculukta anlam bulur. Tek değildir bu yolda. Ataları, sevdikleri, komşuları, dostları vardır. Temas etmekte ve bir arada olmakla inanır insan içindeki güce. Pusulası her zaman budur. İşte kentler de bu arayışa sahne olan mekanların toplamıdır. Bundandır insanın yaşadığı yere ait hissedişi hayat yolculuğunda pusulasını yaşadığı yerde mekanda bulmak ister. Güven ister. Beyoğlu'muzda işte tam böyle bir kenttir. Nice nesile nice hikayeye, nice hayat mücadelesine sahne olmuş bir kenttir Beyoğlu. Bundandır heybesinde taşıdığının çok oluşu. Öyle geniş bir oda açar ki kalplerde o kalplerde güvenle yaşar Beyoğlu insanı. Dini, ırkı, mezhebi, rengi, dili nedir Düşünmez insan. Beyoğlulu olmak tüm bunların üzerindedir çünkü. Yaşar Beyoğlu, yaşadıkça da yaşam alanı sunar tüm ülkeye, milyonlara. Bu yaşanmışlıklardan bir tarif doğar, bu tarifle şekillenir, tarihi kadim kentimiz. Bu çatı geçmişten geleceğe uzanan koca bir külliyata sahiptir. Bu yolculukta anlam kendini şimdi de bulur. İşte tam da bu noktada şimdi Beyoğlu dedi genç sanatçılarımız. Geçmişin manasını geleceğin inşasını şimdi anlamakla mümkün gördü. Şimdi Beyoğlu derken aynı çatı altında, aynı arayışın izinde, aynı yolculukta, seyrine devam eden binlerce komşumuzun ortak hafızasına şahit ettiler bizleri. Beyoğlu'muzun tarihi birikiminin simgesi olan mekanlara bir başka gözle bakıyoruz şimdi. İstiklal Caddesi'nin tarihi ev sahipliğinde kadim kentimizin güzide birikimini önemli bir seçkide sunuyor genç arkadaşlarımız bizlere. Bütün genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Beyoğlu'muzu yaşatmaya, kalplerdeki odaları genişletmeye, kentsel mekanlarımıza sahip çıkmaya, sanatın ve kültürün evi olmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Dayanışmamız, sevgimiz ve sanata olan aşkımız daim olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Serginin küratörlüğü sanat tarihçisi Aslı Bora, "Beyoğlu yüzyıllardır sanat ve kültürle yaşayan ve aslında bununla özleşleşmiş bir mekan. Dolayısıyla da bütün zamanlar boyunca entelektüelleri kendine çekmiş, onların burada üretim yapmasını ve hatta çeşitli şekillerde bir araya gelmesini sağlamış bir mekan. Hatta şunu demek çok mümkün, çok yakınımızda bildiğiniz gibi Kallavi Sokak 20 numarada Türkiye'nin ilk özel sanat galerisi açılmış ve zaman içinde de buna aslında eklenmeden o kadar çok şey olmuş ki, sinema, performans, müzik, tiyatro. Beyoğlu modernitenin İstanbul'daki karşılığı olmuş aslında. Kentin hafızasının en önemli bütünleyicisi olmuş. Bizde bugün on genç sanatçı arkadaşımla birlikte kentin bu hafızasını yöneten ilçenin çok önemli bir mekansal vurgusunu yapmak üzere 'Şimdi Beyoğlu' diyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi aslında hem geçmiş hem gelecek bugün ölçek alınarak incelenir. Dolayısıyla biz on genç arkadaşımla birlikte tamamen mekanı baz alarak ve mekan odaklı sergi hazırladık sizler için. Burada Beyoğlu'nun hafızasına bizde kayıt olduğumuzu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sanatın Farklı Üretim Biçimleri Beyoğlu'nda Sergilendi - Son Dakika

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