Sanayide kirlenen tüyler temizlendi, güzellik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanayide kirlenen tüyler temizlendi, güzellik yarışmasında birinci oldu

Sanayide kirlenen tüyler temizlendi, güzellik yarışmasında birinci oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta sanayi ortamında büyüyen Kangal köpeği Bozok, Sivas Belediyesi'nin düzenlediği Kangal Güzellik Yarışması'nda 6-12 aylık kategoride birinci seçildi. Sahibi İsmail Demirkoparan, Bozok'u podyuma özenle hazırladıklarını ve bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sivas'ta 25 günlükken sahiplenilen ve sanayi ortamında büyüyen 'Bozok' isimli Kangal köpeği, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kangal Güzellik Yarışması'nda 6-12 aylık kategoride birinci oldu. Sanayide çalışanlara neşe kaynağı olan Bozok, yarışmada aldığı kupa ve madalyayla sahibini gururlandırdı.

Sivas'ta hareketli platform ve iskele imalatı yapan İsmail Demirkoparan tarafından henüz 25 günlükken sahiplenilen 'Bozok' isimli Kangal köpeği, sanayi ortamında büyüdü. Günlerinin büyük bölümünü sahibinin yanında geçiren ve şu anda 1 yaşında olan Bozok, zamanla iş yerinin adeta maskotu haline geldi. Sahibinin yanında çalışma ortamında bulunan Bozok, zaman zaman kendi isteğiyle iş yerinin farklı bölümlerini geziyor. Çalışanların da neşe kaynağı olan Bozok, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kangal Güzellik Yarışması'na katılarak, 6-12 aylık kategoride podyuma çıktı. Sanayi ortamında bulunduğu için zaman zaman tüyleri kirlenen Bozok, yarışma öncesinde sahibinin özenli hazırlığıyla podyuma hazırlandı. Yarışma günü temizliği yapılan ve tüyleri güzelce arındırılan Bozok, bakımları tamamlandıktan sonra yarışmaya katıldı. Sanayide büyüyen Kangal, jüri tarafından 6-12 aylık kategorisinde birinciliğe layık görülerek kupa ve madalyanın sahibi oldu. İsmail Demirkoparan ise bu durumun gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Sanayi ortamında bulunduğundan dolayı tüylerinde zaman zaman kirlenmeler oluyor. Biz de yarışmaya katılacağımız gün Bozok'un temizliğini yaptık, tüylerini güzelce arındırdık ve yarışmaya hazırladık. Sonrasında yarışmada birinciliği elde etmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

"Doğal yapısına uygun bir şekilde besliyoruz"

İsmail Demirkoparan, kangalının birinciliği kazandığını söyleyerek, "Köpeğimiz 6-12 yaş üzeri kategoride yarıştı. Aslında bizim kupa veya yarışmayla ilgili bir beklentimiz yoktu. Sadece bu festivalde kangal ırkını göstermek amacıyla katıldık. Sonrasında köpeğimiz birinciliğe layık görüldü. Aynı zamanda köpeğimizle çok ayrı bir duygusal bağımız var. Biz, sanayide hareketli platform ve iskele imalatı yapıyoruz. Bu süreçte bazen takıldığımız noktalarda, canımızın sıkıldığı üretim hatalarında veya geliştirme aşamalarında Bozok bizim için ayrı bir neşe kaynağı oluyor. Bu anlamda bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Bozok bazen kendi isteğine göre çalışma alanımıza geliyor. Bir bakıyorsunuz lazer kesim hattında, bir bakıyorsunuz motor hattında bulunuyor. Ara sıra yanımıza gelip bu şekilde bize eşlik etmesi ayrı bir mutluluk veriyor. Bozok'u doğal yapısına uygun bir şekilde besliyoruz. Gerektiği zamanlarda gezilerini aksatmıyoruz. Zaman zaman doğal ortamına, dağlara götürerek birlikte yürüyüşler yapıyoruz. Beslenmesinde ise daha çok vitamin ve protein ağırlıklı gıdalar tercih ediyoruz" dedi.

"Bazen istediği olmadığı zaman küsebiliyor"

Demirkoparan, yarışmadan önce kangalı güzelce podyuma hazırladıklarını belirterek, "Bozok zaten bizimle birlikte burada sanayide büyüdü diyebiliriz. 25 günlükken bize geldi ve şu anda 1 yaşında. Bizimle beraber büyüdü ve bu üretimin bir parçası oldu. Hala da bizimle bulunuyor. İnşallah uzun yıllar bizimle birlikte olur, üretimimize eşlik eder ve bizim için bir gurur kaynağı olmaya devam eder. Heybetli yapısının arkasında oldukça küskün bir karakteri var. Bazen istediği olmadığı zaman küsebiliyor, inatçılık yapabiliyor. Sanayi ortamında bulunduğundan dolayı tüylerinde zaman zaman kirlenmeler oluyor. Biz de yarışmaya katılacağımız gün Bozok'un temizliğini yaptık, tüylerini güzelce arındırdık ve yarışmaya hazırladık. Sonrasında yarışmada birinciliği elde etmesi bizi çok mutlu etti. Bozok, sanayiden çıktı, podyumda boy gösterdi ve birinciliği aldı. Bu durum bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Böyle bir başarı elde etmesi gerçekten bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güzellik Yarışması, Sivas Belediyesi, Hayvanlar, 3. Sayfa, Kangal, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sanayide kirlenen tüyler temizlendi, güzellik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi
Maradona’nın “Tanrı’nın Eli“ topu inanılmaz bir rakama satıldı Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" topu inanılmaz bir rakama satıldı

12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:33:50. #7.13#
SON DAKİKA: Sanayide kirlenen tüyler temizlendi, güzellik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.