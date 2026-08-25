Sanayide kirlenen tüyler temizlendi, güzellik yarışmasında birinci oldu

Sivas'ta 25 günlükken sahiplenilen ve sanayi ortamında büyüyen 'Bozok' isimli Kangal köpeği, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kangal Güzellik Yarışması'nda 6-12 aylık kategoride birinci oldu. Sanayide çalışanlara neşe kaynağı olan Bozok, yarışmada aldığı kupa ve madalyayla sahibini gururlandırdı.

Sivas'ta hareketli platform ve iskele imalatı yapan İsmail Demirkoparan tarafından henüz 25 günlükken sahiplenilen 'Bozok' isimli Kangal köpeği, sanayi ortamında büyüdü. Günlerinin büyük bölümünü sahibinin yanında geçiren ve şu anda 1 yaşında olan Bozok, zamanla iş yerinin adeta maskotu haline geldi. Sahibinin yanında çalışma ortamında bulunan Bozok, zaman zaman kendi isteğiyle iş yerinin farklı bölümlerini geziyor. Çalışanların da neşe kaynağı olan Bozok, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kangal Güzellik Yarışması'na katılarak, 6-12 aylık kategoride podyuma çıktı. Sanayi ortamında bulunduğu için zaman zaman tüyleri kirlenen Bozok, yarışma öncesinde sahibinin özenli hazırlığıyla podyuma hazırlandı. Yarışma günü temizliği yapılan ve tüyleri güzelce arındırılan Bozok, bakımları tamamlandıktan sonra yarışmaya katıldı. Sanayide büyüyen Kangal, jüri tarafından 6-12 aylık kategorisinde birinciliğe layık görülerek kupa ve madalyanın sahibi oldu. İsmail Demirkoparan ise bu durumun gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Sanayi ortamında bulunduğundan dolayı tüylerinde zaman zaman kirlenmeler oluyor. Biz de yarışmaya katılacağımız gün Bozok'un temizliğini yaptık, tüylerini güzelce arındırdık ve yarışmaya hazırladık. Sonrasında yarışmada birinciliği elde etmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

"Doğal yapısına uygun bir şekilde besliyoruz"

İsmail Demirkoparan, kangalının birinciliği kazandığını söyleyerek, "Köpeğimiz 6-12 yaş üzeri kategoride yarıştı. Aslında bizim kupa veya yarışmayla ilgili bir beklentimiz yoktu. Sadece bu festivalde kangal ırkını göstermek amacıyla katıldık. Sonrasında köpeğimiz birinciliğe layık görüldü. Aynı zamanda köpeğimizle çok ayrı bir duygusal bağımız var. Biz, sanayide hareketli platform ve iskele imalatı yapıyoruz. Bu süreçte bazen takıldığımız noktalarda, canımızın sıkıldığı üretim hatalarında veya geliştirme aşamalarında Bozok bizim için ayrı bir neşe kaynağı oluyor. Bu anlamda bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Bozok bazen kendi isteğine göre çalışma alanımıza geliyor. Bir bakıyorsunuz lazer kesim hattında, bir bakıyorsunuz motor hattında bulunuyor. Ara sıra yanımıza gelip bu şekilde bize eşlik etmesi ayrı bir mutluluk veriyor. Bozok'u doğal yapısına uygun bir şekilde besliyoruz. Gerektiği zamanlarda gezilerini aksatmıyoruz. Zaman zaman doğal ortamına, dağlara götürerek birlikte yürüyüşler yapıyoruz. Beslenmesinde ise daha çok vitamin ve protein ağırlıklı gıdalar tercih ediyoruz" dedi.

"Bazen istediği olmadığı zaman küsebiliyor"

Demirkoparan, yarışmadan önce kangalı güzelce podyuma hazırladıklarını belirterek, "Bozok zaten bizimle birlikte burada sanayide büyüdü diyebiliriz. 25 günlükken bize geldi ve şu anda 1 yaşında. Bizimle beraber büyüdü ve bu üretimin bir parçası oldu. Hala da bizimle bulunuyor. İnşallah uzun yıllar bizimle birlikte olur, üretimimize eşlik eder ve bizim için bir gurur kaynağı olmaya devam eder. Heybetli yapısının arkasında oldukça küskün bir karakteri var. Bazen istediği olmadığı zaman küsebiliyor, inatçılık yapabiliyor. Sanayi ortamında bulunduğundan dolayı tüylerinde zaman zaman kirlenmeler oluyor. Biz de yarışmaya katılacağımız gün Bozok'un temizliğini yaptık, tüylerini güzelce arındırdık ve yarışmaya hazırladık. Sonrasında yarışmada birinciliği elde etmesi bizi çok mutlu etti. Bozok, sanayiden çıktı, podyumda boy gösterdi ve birinciliği aldı. Bu durum bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Böyle bir başarı elde etmesi gerçekten bizi çok mutlu etti" diye konuştu.