Sanayide Kadın Eli Projesi ile Kadınlar Ağır Sanayide Görev Alıyor - Son Dakika
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Sanayide Kadın Eli Projesi ile Kadınlar Ağır Sanayide Görev Alıyor

Sanayide Kadın Eli Projesi ile Kadınlar Ağır Sanayide Görev Alıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen 'Sanayide Kadın Eli Projesi' ile kadınlar ağır sanayide kullanılan CNC makinesi kullanmayı öğrenerek iş hayatında yer alıyor.

26.08.2024 10:44
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen 'Sanayide Kadın Eli Projesi' ile teorik ve uygulamalı eğitimlerle ağır sanayide kullanılan CNC makinesi kullanmayı öğrenen Nazan Kılıç, şirkette daha önce sadece erkeklerin yaptığı işin başına geçti.

İşbaşı Eğitim Programları ile İŞKUR'a kayıtlı işsizlerle kalifiye eleman yetiştirmek isteyen şirketler düzenlenen toplantılarla bir araya geliyor, teorik ve uygulamalı eğitimlerle kişilere meslek kazandırılıyor. Daha önce marketlerde kasiyerlik yapan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Nazan Kılıç; Sanayide Kadın Eli Projesi çerçevesinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programının ardından Niğde'den yurt içi ve yurt dışına araç parçaları üreten firmada Temel İmalat ve Montaj Elemanı olarak işe başladı. Kısa sürede CNC makinesini kullanmayı öğrenen Kılıç, sanayilerde artık kadınların da olduğunu söyledi. Kılıç; "İŞKUR'da bir toplantı olduğunu, bütün fabrikaların geleceğini öğrendim. Şirkete başvuru yaptım ve kabul edildim. Böylece burada ilk önce montajda eğitim gördüm, orada çalıştım daha sonra da talaşlı imalata geçip burada CNC makinesi kullanmayı öğrendim. Toplantı kadın istihdamını sağlamak için yapılan bir toplantıydı. Ben de şansımı denemek istedim, şimdi buradayım. Daha önce KYK yurtlarında, marketlerde kasiyerlik gibi işlerle uğraşıyordum. Sanayide sadece erkekler çalışır diye bir algı vardı toplumumuzda. Bence sanayide de başka yerde de kadınlar bu işi yapabilir. Kadınlar kendine güvenmeli bence. Biz de ilk geldiğimizde biz de nereye geldik dedik, korkarak geldik ama şu an erkeklerden hiçbir farkımızın olmadığını gösterdik, gösteriyoruz da. Hiç kimse korkmasın, sanayi sanayide sadece erkekler olur algısı da oluşmasın. Her yerde varız ve her yerde de olacağız" dedi. Kullandığı CNCmakinesinin tüm ayarlarını yapabildiğini söyleyen Kılıç; "350 tane erkeğin içine geldiğiniz zaman ister istemez onlarda da bir gariplik oluyor, bizde de oluyor ama bunu yenebiliyor. Onlar da yendiler. Erkek, kadın ayrımı diye bir şey yok, kadın istediği zaman her şeyi yapabiliyor. Bana 2 sene önceye kadar bir sanayide CNC makinesi kullanacağım deseler ben de inanmazdım ama isteyince, kafa yorunca sabredince her şey oluyor" diye konuştu.

Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Sibel Öztürk ise; "Ağır sanayi sektöründe çalışan bir firmayız. Ağırlıklı olarak da erkeklerle çalıştık. Bizler kadınların da bu işleri yapabilecek sosyal ve fiziksel olarak da buraya uygun olabileceğine inandık ve bu sebeple de bir proje başlattık. Bu görevler erkeklere atfedilmiş ama biz projemizi başardık. Şirketin genel olarak başarısı arttı. Sosyal olarak da çevresi değişti. Bundan sonra da buradan aldığımız güçle devam etmeye kararlıyız. Zaman zaman hep erkeklere atanmış görevler bile olsa biz bu alanlara kadınları yerleştirip onların da yapabileceğini tekrar tekrar ispatlamak istiyoruz. Ben de bir kadınım, kadının iş hayatındaki her alanda, her basamakta fazlasıyla görev alması gerektiğine inanıyoruz ve toplumun geleceği için de buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sanayide Kadın Eli Projesi ile Kadınlar Ağır Sanayide Görev Alıyor - Son Dakika

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