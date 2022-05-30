Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor - Son Dakika
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Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor

30.05.2022 18:31
Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor. Sancak Mahallesi'ne yapılan kapalı pazar yerinde çalışmalarda sona gelindi. Yüzde 95'i tamamlanan kapalı pazar kısa süre içinde bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

Selçuklu'da kapalı pazar yerlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Bu çerçevede Selçuklu'nun yoğun nüfuslu mahallerinden olan Sancak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sancak Kapalı Pazarı'nda çalışmalarda sona gelindi. Yüzde 95'i tamamlanan ve 6 bin 994 metrekare alana sahip olan Sancak Kapalı Pazarı kısa süre içinde bölge halkına hizmet vermeye başlayacak. Pazar yerinin tamamlanıp hizmet vermeye başlamasıyla birlikte nüfusun yoğun olduğu Sancak 'da önemli bir eksik tamamlamış olacak.

"Selçuklu'da kapalı pazar yerlerinin sayısını artırıyoruz"

Selçuklu'da kapalı pazarların sayısını artırmak için planlamalar doğrultusunda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, semt pazarlarının mahallelerde alışveriş konforu sağlamanın yanı sıra modern görüntüsü ile mahallelerin görünümünü güzelleştirdiğini ifade ederek, "Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla daha önce Bosna Hersek, Özalkent, Kosova Mahallelerimizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırmıştık. Yine geçtiğimiz yıl Dumlupınar açık pazar alanımızı modern ve kapalı pazar haline getirerek açılışını yapmıştık. Bu konforu diğer mahallelerimize de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu yıl içinde Yazır ve Sancak'da yapımı devam eden pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin ve esnafımızın istifadesine sunacağız" dedi. - KONYA

Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor
Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Hisarcık, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor - Son Dakika


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