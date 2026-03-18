Başkan Yeğin mesai arkadaşlarıyla iftarda buluştu: "Sancaktepe\'de büyük bir aileyiz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşarak, düzenlenen iftar programında mesai arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaştı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yoğun çalışma temposu içerisinde ilçeye hizmet veren belediye personeliyle bayram geleneğini sürdürdü. Bayram öncesi düzenlenen buluşmada Başkan Yeğin, personelin bayramını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Belediye binasındaki bayramlaşma merasiminin ardından program, Sancaktepe Belediyesi'ne ait Sancak Palas'ta düzenlenen iftar yemeği ile devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan iftar sofrasında, belediyenin tüm birimlerinden personel bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Sancaktepe'nin geleceği için gece gündüz demeden çalışan belediye çalışanlarının onuruna verilen yemeğe; Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda personel katılım sağladı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Yemek sonrası personelle sohbet eden Başkan Yeğin, Sancaktepe halkına sunulan hizmetlerde emeği geçen her bir çalışana teşekkürlerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yerel yönetimdeki başarının temelinde personel arasındaki güçlü bağın ve özverili çalışmanın yattığı vurgulandı. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - İSTANBUL