Sancaktepe Belediyesi, Deprem Sonrası Hızla Kriz Yönetimi Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sancaktepe Belediyesi, Deprem Sonrası Hızla Kriz Yönetimi Sağladı

Sancaktepe Belediyesi, Deprem Sonrası Hızla Kriz Yönetimi Sağladı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından Sancaktepe Belediyesi, krizi etkili bir şekilde yöneterek vatandaşlara barınma ve ikram hizmeti sundu. Tesisler hızla halka açıldı, sıcak ikramlar ve destekler sağlandı.

24.04.2025 12:07  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki depremin ardından Sancaktepe Belediyesi, krizi hızlı ve etkili bir şekilde yönetti. Evlerine giremeyen vatandaşlar için belediyeye ait kapalı ve açık spor tesisleri ile mahalle evi ve tesisler ivedilikle halkın kullanımına açıldı. Başkan Alper Yeğin ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz süreci bizzat sahada yöneterek sıcak ikramlar, ısıtıcı destekleri ve gece boyunca açık tutulan tesislerle vatandaşları yalnız bırakmadı.

Tüm Marmara bölgesi genelinde hissedilen depremin ardından Sancaktepe Belediyesi, muhtemel risklere karşı önceden hazırladığı acil durum planlarını hızla devreye aldı. Deprem sonrası evlerine dönemeyen vatandaşlar için Belediye'ye ait tesisler ve spor salonları hızla güvenli, sıcak ve erişilebilir yaşam alanlarına dönüştürüldü. Vatandaşlara bu alanlarda yalnızca barınma değil, aynı zamanda moral ve sıcak bir ortam sunuldu. Belediye ekipleri tarafından sıcak çorba, çay, kek ve su ikramı yapılırken, çocuklu ailelere ve yaşlı vatandaşlara özel alanlar oluşturuldu. Tüm tesisler gece boyunca açık tutularak, halkın güvenle konaklamasına imkan sağlandı. Bunun yanında ilçemizde afet durumunda vatandaşların toplanacağı toplanma alanları Sosyal Medya ve Anons yoluyla tüm vatandaşlara iletildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Sancaktepe Kaymakamımız Sayın Naif Yavuz ile birlikte, İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında ilçemizde gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk. Yaptığımız saha incelemelerinde, Sancaktepe genelinde herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir. Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk. Böylesine bir afetin bir daha yaşanmaması dileği ile başta İstanbul olmak üzere, tüm Sancaktepeli komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, Yerel Haberler, Sancaktepe, Belediye, istanbul, Deprem, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sancaktepe Belediyesi, Deprem Sonrası Hızla Kriz Yönetimi Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar

12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 13:08:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe Belediyesi, Deprem Sonrası Hızla Kriz Yönetimi Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.