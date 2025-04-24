Sancaktepe Belediyesi, Deprem Sonrası Hızla Kriz Yönetimi Sağladı

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki depremin ardından Sancaktepe Belediyesi, krizi hızlı ve etkili bir şekilde yönetti. Evlerine giremeyen vatandaşlar için belediyeye ait kapalı ve açık spor tesisleri ile mahalle evi ve tesisler ivedilikle halkın kullanımına açıldı. Başkan Alper Yeğin ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz süreci bizzat sahada yöneterek sıcak ikramlar, ısıtıcı destekleri ve gece boyunca açık tutulan tesislerle vatandaşları yalnız bırakmadı.

Tüm Marmara bölgesi genelinde hissedilen depremin ardından Sancaktepe Belediyesi, muhtemel risklere karşı önceden hazırladığı acil durum planlarını hızla devreye aldı. Deprem sonrası evlerine dönemeyen vatandaşlar için Belediye'ye ait tesisler ve spor salonları hızla güvenli, sıcak ve erişilebilir yaşam alanlarına dönüştürüldü. Vatandaşlara bu alanlarda yalnızca barınma değil, aynı zamanda moral ve sıcak bir ortam sunuldu. Belediye ekipleri tarafından sıcak çorba, çay, kek ve su ikramı yapılırken, çocuklu ailelere ve yaşlı vatandaşlara özel alanlar oluşturuldu. Tüm tesisler gece boyunca açık tutularak, halkın güvenle konaklamasına imkan sağlandı. Bunun yanında ilçemizde afet durumunda vatandaşların toplanacağı toplanma alanları Sosyal Medya ve Anons yoluyla tüm vatandaşlara iletildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Sancaktepe Kaymakamımız Sayın Naif Yavuz ile birlikte, İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında ilçemizde gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk. Yaptığımız saha incelemelerinde, Sancaktepe genelinde herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir. Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk. Böylesine bir afetin bir daha yaşanmaması dileği ile başta İstanbul olmak üzere, tüm Sancaktepeli komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL