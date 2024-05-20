Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe'de gerçekleşti - Son Dakika
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Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe'de gerçekleşti

Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki\'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe\'de gerçekleşti

Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe'de gerçekleşti. Törene, Eski Milli Hakem Ahmet Çakar, Eski Milli Futbolcu Ümit Karan ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz da katıldı. Anadolu Yakası'nın ilk ve tek sismik izolatörlü konut projesi olan Japon Konutları, deprem güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

20.05.2024 11:47
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Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe'de gerçekleşti. Törene, Eski Milli Hakem Ahmet Çakar, Eski Milli Futbolcu Ümit Karan ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz da katıldı.

Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı, Anadolu Yakası'nın ilk ve tek sismik izolatörlü konut projesinin temeli Sancaktepe'de atıldı. Törene, Eski Milli Hakem Ahmet Çakar, Eski Milli Futbolcu Ümit Karan ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz ve Hocaoğlu İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu katıldı. Japon Konutları Projesi, deprem güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve inşaat sektöründe yenilikçi çözümler sunmakta.

İlk ve tek deprem izolatörlü konut projesi

Anadolu Yakası'nın bakanlık onaylı ilk ve tek deprem izolatörlü konut projesi olan Japon Konutları'nda 130 santimetreye 130 santimetre ölçülerinde izolatörlü kolon sistemi mevcut. Yatay mimari ile inşa edilen konutlar 6 kat ile sınırlandırıldı.

Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "2011'de Japonya'da çok büyük bir deprem oldu. Aynı sene Van'da deprem oldu. Benim seminerlerim başladı. 13 yıldır devamlı yapıyorum. 1999 depreminde söyleniyordu, 'Deprem insan öldürmez, bina öldürür' diye. Türkiye'de güvenilebilir sağlam bina yapmak istiyoruz. Bunu Japon Konutlar ismi takılarak yapılması ve bu işi iyi yapmak isteyen bir şirket var Okan Hocaoğlu'nun şirketi. Bunun için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Fatih hoca araya girdi ve tanıştırdı. Bu konutlar tamamen güvenilebilir bina, sismik izolatör de kullanılıyor. 2018'den sonra sağlam bina olabilir ama şiddetli depremde hasarı olabilir. Bu sistemle hiç sıkıntı olmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe'de gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin proje danışmanlığını yaptığı deprem izolatörlü konutların temel atma töreni Sancaktepe'de gerçekleşti - Son Dakika
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