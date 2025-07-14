Sancaktepe\'de Kadın Emeği Festivali Başladı

Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Emeği Festivali, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla kapılarını açtı. Sancaktepeli kadınların ürettikleri el işi ve yöresel ürünlerin sergilendiği festival, 31 Temmuz'a kadar her gün 16.00-22.00 saatleri arasında Sancaktepe Belediyesi Fuar Alanı'nda ziyaret edilebilecek.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde, belediyenin çeşitli kurslarında eğitim alarak üretim becerilerini geliştiren kadınlar da yer alıyor. El emeği ürünlerin satışa sunulduğu festivalde katılımcı kadınlar, hem kendi ayakları üzerinde durma şansı yakalıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, festivale tüm vatandaşları davet ederek şu açıklamalarda bulundu: "Sancaktepe'de geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu festivale kadınlardan büyük ilgi var. Biz de onların bu ilgisine karşılık olarak stantlarımızı ücretsiz tahsis ediyoruz. Aynı zamanda kurslarımızda eğitim almış olan kadınlarımız, el maharetlerini mesleğe dönüştürecek seviyeye getiriyor. Eğitim sürecinin ardından sertifikalarını alan kadınlarımız, burada kendi ürettikleri ürünleri sergiliyor ve satışa sunuyor. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar hem de girişimcilik yolunda önemli adımlar atıyorlar. Sosyalleşiyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. İnşallah çok daha güzel sonuçlara ulaşacağız. Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak."

Kadınların emeğini ve üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen festival, aynı zamanda renkli etkinlikleri ve sıcak atmosferiyle Sancaktepe'de yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. - İSTANBUL