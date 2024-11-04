Sancaktepe\'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı

Yerel

Sancaktepe'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla başlatılan 'Mahalle Buluşmaları'nın sonuncusu Paşaköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin 4 ay süren ve tüm mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, vatandaşlara seçim sürecinde verdiği ortak akıl ile yönetim sözünü yerine getirdi. Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla 'Mahalle Buluşmaları'nı başlattı.

Sancaktepe'nin 19 mahallesi'nde gerçekleşen toplantılarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yeğin, Sancaktepe'nin tüm bileşenlerinin katılımıyla hazırladıkları 5. Yıllık Stratejik Planı vatandaşla paylaştı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Yaz ayı itibariyle başlatmış olduğumuz mahalle buluşmalarında demokrasinin çok güzel örneklerinden birini veriyoruz. Seçilmiş insanlar kendilerini seçen halka yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi vermelidir. Geçtiğimiz ay yaptığımız ilk 6 aylık hizmet lansmanında Sancaktepeli komşularımıza ilk 6 aylık yaptığımız işler ve önümüzdeki 4 buçuk yıllık sürede yapacağımız hizmetler hakkında bilgi verdik. Benim için bu tür buluşmalar bir araya gelme, sohbet etme, dertleşme, sorunları dinleme, talepleri alma, yıllardır çözülememiş sorunları konuşma, birbirimizi anlama toplantısıdır" ifadelerini kullandı.

Şeffaf, katılımcı ve ortak akılla şekillenen daha güzel bir Sancaktepe için düzenlenen 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında vatandaşlardan gelen 692 talebin 688'i Sancaktepe Belediyesinin ilgili müdürlükleri tarafından karşılandı. - İSTANBUL