Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı

Sancaktepe\'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 'Mahalle Buluşmaları' etkinliklerinin sonuncusunu Paşaköy Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Toplantılarda, ilçenin geleceği ile ilgili vatandaşların önerileri dinlendi ve 5. Yıllık Stratejik Plan paylaşıldı.

04.11.2024 12:29  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla başlatılan 'Mahalle Buluşmaları'nın sonuncusu Paşaköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin 4 ay süren ve tüm mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, vatandaşlara seçim sürecinde verdiği ortak akıl ile yönetim sözünü yerine getirdi. Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla 'Mahalle Buluşmaları'nı başlattı.

Sancaktepe'nin 19 mahallesi'nde gerçekleşen toplantılarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yeğin, Sancaktepe'nin tüm bileşenlerinin katılımıyla hazırladıkları 5. Yıllık Stratejik Planı vatandaşla paylaştı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Yaz ayı itibariyle başlatmış olduğumuz mahalle buluşmalarında demokrasinin çok güzel örneklerinden birini veriyoruz. Seçilmiş insanlar kendilerini seçen halka yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi vermelidir. Geçtiğimiz ay yaptığımız ilk 6 aylık hizmet lansmanında Sancaktepeli komşularımıza ilk 6 aylık yaptığımız işler ve önümüzdeki 4 buçuk yıllık sürede yapacağımız hizmetler hakkında bilgi verdik. Benim için bu tür buluşmalar bir araya gelme, sohbet etme, dertleşme, sorunları dinleme, talepleri alma, yıllardır çözülememiş sorunları konuşma, birbirimizi anlama toplantısıdır" ifadelerini kullandı.

Şeffaf, katılımcı ve ortak akılla şekillenen daha güzel bir Sancaktepe için düzenlenen 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında vatandaşlardan gelen 692 talebin 688'i Sancaktepe Belediyesinin ilgili müdürlükleri tarafından karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, Yerel Yönetim, Alper Yeğin, Etkinlikler, Sancaktepe, Belediye, Politika, Paşaköy, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.