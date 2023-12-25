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Sandıklı Baştepe köyünde babalara seminer verildi - Son Dakika
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Sandıklı Baştepe köyünde babalara seminer verildi

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından Sandıklı Baştepe köyü kahvehanesinde babalara seminer verildi. Seminerde babaların çocukları ile yaşadığı birçok durum örnekler ve bilimsel çalışmalar eşliğinde anlatıldı. Babaların çocuklara sevgi göstermesinin çocukları çok farklı sorun ve sıkıntılardan koruyacağı anlatıldı. Seminerde ayrıca Yılmaz, babaların çocuklarıyla yaşadığı birçok soruna ışık tuttu. Özellikle babaların çocuklara karşı davranışlarına dikkat etmesi gerektiği, çocukların birçok davranışında baba ve annesini model aldığı kaydeden Yılmaz, çocukları diğer çocuklar ile kıyaslamamak gerektiği, çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin önemli olduğu, kritik zaman kavramına dikkat edilmesi gerektiği ve çocukları ekranların esiri yapmamak gerektiği ile ilgili açıklamalar bilimsel araştırmalar eşiğinde anlattı. Daha önce bu köyde yine seminer veren Yılmaz, 'Bu semineri annelerle yaptığımızda, eşlerine de yapmam konusunda benden istekte bulunmuşlardı. Bugün köy kahvehanesinde babalara daha iyi baba olma semineri yapmak benim için de çok güzel bir deneyim oldu' dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı Baştepe köyünde babalara seminer verildi
25.12.2023 - 12:16,
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Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından Sandıklı Baştepe köyü kahvehanesinde babalara seminer verildi.

Seminerde babaların çocukları ile yaşadığı birçok durum örnekler ve bilimsel çalışmalar eşliğinde anlatıldı. Babaların çocuklara sevgi göstermesinin çocukları çok farklı sorun ve sıkıntılardan koruyacağı anlatıldı. Seminerde ayrıca Yılmaz, babaların çocuklarıyla yaşadığı birçok soruna ışık tuttu. Özellikle babaların çocuklara karşı davranışlarına dikkat etmesi gerektiği, çocukların birçok davranışında baba ve annesini model aldığı kaydeden Yılmaz, çocukları diğer çocuklar ile kıyaslamamak gerektiği, çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin önemli olduğu, kritik zaman kavramına dikkat edilmesi gerektiği ve çocukları ekranların esiri yapmamak gerektiği ile ilgili açıklamalar bilimsel araştırmalar eşiğinde anlattı.

Daha önce bu köyde yine seminer veren Yılmaz, "Bu semineri annelerle yaptığımızda, eşlerine de yapmam konusunda benden istekte bulunmuşlardı. Bugün köy kahvehanesinde babalara daha iyi baba olma semineri yapmak benim için de çok güzel bir deneyim oldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Mehmet Yılmaz, Baba, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sandıklı Baştepe köyünde babalara seminer verildi - Son Dakika


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