Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Şehitler Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda Şehitler yapılan programla yad edildi.

Okul Müdürlüğü tarafından şehitler için program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Ömer Ünal, öğrencilere "Şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi" konusunda ayet ve hadisler ışığında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramı üzerine bilgeler veren Müftü Ünal'ın konuşması sonrası ilahiler ve mevlid-i şerif okutuldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler tarafından okunan Yasin hatimleri yapılan dua ile şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

Program sonunda hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan lokma tatlısı öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR