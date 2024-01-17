 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şehitler Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şehitler Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehitler için düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal tarafından öğrencilere şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Programda ayrıca Gazze'deki insanlık dramı üzerine bilgiler verildi ve şehitlerin ruhlarına dua edildi. Program sonunda ise hayırsever bir vatandaş tarafından lokma tatlısı ikramı yapıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Şehitler Programı Düzenlendi
17.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:43
Abone Ol

Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda Şehitler yapılan programla yad edildi.

Okul Müdürlüğü tarafından şehitler için program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Ömer Ünal, öğrencilere "Şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi" konusunda ayet ve hadisler ışığında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramı üzerine bilgeler veren Müftü Ünal'ın konuşması sonrası ilahiler ve mevlid-i şerif okutuldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler tarafından okunan Yasin hatimleri yapılan dua ile şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

Program sonunda hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan lokma tatlısı öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Kuran-ı Kerim, Ömer Ünal, Sandıklı, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şehitler Programı Düzenlendi - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şehitler Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement