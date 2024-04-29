Sandıklı'da Şeker Pancarı Üretiminde Rekor Beklentisi - Son Dakika
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Sandıklı'da Şeker Pancarı Üretiminde Rekor Beklentisi

Sandıklı\'da Şeker Pancarı Üretiminde Rekor Beklentisi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 704 üretici tarafından ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 170 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede geçen sezon elde edilen 158 bin ton şeker pancarının ardından bu yıl rekor bir üretim bekleniyor. Ancak pancar üreticileri, fiyatların düşüklüğünden şikayetçi.

29.04.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 704 üretici tarafından ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 170 bin ton rekolte bekleniyor.

Sandıklı ilçesinde yaklaşık bir ay önce başlayan şeker pancarı ekim çalışmaları tamamlandı.

İlçede geçen sezon 604 üretici 17 bin dekar alana pancar ekimi yaparken 158 bin ton şeker pancarı elde edildi. Bu yıl ise ilçe merkez ve köylerinde 704 şeker pancarı üreticisi tarafından 23 bin dekar alana şeker pancarı ekimi yapılırken, 170 bin ton rekolte bekleniliyor. Pancar üreticileri ise fiyatların düşüklüğünden dert yakındı.

İlçede pancar üretimi yapan Nizamettin Kaygısız, "İlçemizde pancar ekimi eskiden Mart ayının 15'inde başlardı. Artık iklim şartlarından dolayı Nisan ayının 15 gibi başlıyor. Nisan ayının 28'i itibari ile ilçede son tarlayı ekiyoruz. Ekim çalışmaları tamamlandı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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