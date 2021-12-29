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Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim - Son Dakika

Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim

29.12.2021 12:54
Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından ilçedeki zincir marketlere yönelik raf ve kasa fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından ilçedeki zincir marketlere yönelik raf ve kasa fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki dalgalanma ile kasa ve raf fiyatları arasındaki tutarsızlık konularında ilçemizdeki marketlerde denetimlerine başlandı. Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "Son zamanlarda temel ihtiyaçlara yönelik sağlıksız fiyat artışları ile ilgili Belediyemize gelen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi için ilçemizde bulunan marketlerde denetim yapmak üzere zabıta ekiplerimizi görevlendirdik. Yapılan uygulamalar neticesinde temel ihtiyaç maddelerinin an itibarı ile raf ve kasa fiyatlarının denetimi ile bu fiyatların kayıt altına alınması sağlanmıştır. Önümüzdeki hafta için piyasa koşullarına uygun olarak indirimlerin vitrinlere yansıması için gerekli çalışmalar yapılarak, mevcut veriler paydaş ve diğer yetkili idarelerle paylaşılarak, tedbirlerin ve yaptırımların uygulanacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sandıklı Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın haklarını savunmaya, ilçemizin huzur ve esenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim
Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim
Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim

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Sandıklı Belediyesi, Mustafa Çöl, Karahisar, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sandıklı'da zincir marketlere yönelik denetim - Son Dakika


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