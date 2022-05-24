Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek - Son Dakika
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Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek

24.05.2022 18:21
Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kadın istihdamına önemli katkı sunan Delta Alfa Çorap fabrikası 'Sanayide Kadın Eli' projesine destek olmak için imzayı attı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kadın istihdamına önemli katkı sunan Delta Alfa Çorap fabrikası 'Sanayide Kadın Eli' projesine destek olmak için imzayı attı.

Sanayide kadın istihdamı ile sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen 'Sanayide Kadın Eli' Projesi için Delta Alfa Çorap Fabrikası Genel Müdürü Volkan Özer imzayı attı.

Eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınları Meslek Lisesi mezunu ve eğitimi devam eden gençleri hedefleyen projenin imza töreni Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Protokol imza töreni Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ve Delta Alfa Çorap Fabrikası Genel Müdürü Volkan Özer, İnsan Kaynakları Müdürü Esra Ölmez Öztürk arasında imzalandı.

İmzalarının atılmasından sonra konuşan Düzce TSO Başkanı Şahin "Bu projenin başarıya ulaşması için çalışacak ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortaya çıkan bu güzel birlikteliğin sonuna kadar arkasında duracağız" dedi.

Delta Çorap Fabrikası Genel Müdürü Volkan Özer ise Düzce'de kadın istihdamına önemli bir katkı sağladıklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyledi. - DÜZCE

Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek
Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek

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Kaynak: İHA

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