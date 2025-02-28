SANKO Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SANKO Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki SANKO Limanı'na yanaşan Thor Manadic gemisinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında kimsenin etkilenmemesi en büyük sevinç kaynağı oldu. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, ancak çevreye zarar vermediği tespit edildi.

28.02.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Holding tarafından Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki SANKO Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili basın açıklaması yapıldı.

SANKO tarafından yapılan açıklamada, "Limanımıza yanaşan Thor Manadic gemisinde, 26 Şubat Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen yangın kısa sürede yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınmıştır. Yangından hiç kimsenin etkilenmemesi en büyük tesellimizdir. Ceyhan ve Yumurtalık Kaymakamlığı, Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yumurtalık Jandarma Komutanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi, Ceyhan ve Yumurtalık itfaiye ekipleri, komşu tesislerin destek birimleri ve tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliği sayesinde yangın kısa sürede söndürülmüş ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Yangının nedeni henüz belirlenmemiş olup, ilgili makamlarla detaylı incelemeler devam etmektedir. Yetkili birimlerin titiz kontrolleri sonucu, bu yangın olayının çevreye zarar vermediği ve deniz kirliliği oluşturmadığı tespit edilmiştir. Süreçte yer alan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yumurtalık, Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Adana, Sanko, Thor, Son Dakika

Son Dakika Yerel SANKO Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: SANKO Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.