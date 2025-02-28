SANKO Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yerel

SANKO Holding tarafından Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki SANKO Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili basın açıklaması yapıldı.

SANKO tarafından yapılan açıklamada, "Limanımıza yanaşan Thor Manadic gemisinde, 26 Şubat Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen yangın kısa sürede yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınmıştır. Yangından hiç kimsenin etkilenmemesi en büyük tesellimizdir. Ceyhan ve Yumurtalık Kaymakamlığı, Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yumurtalık Jandarma Komutanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi, Ceyhan ve Yumurtalık itfaiye ekipleri, komşu tesislerin destek birimleri ve tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliği sayesinde yangın kısa sürede söndürülmüş ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Yangının nedeni henüz belirlenmemiş olup, ilgili makamlarla detaylı incelemeler devam etmektedir. Yetkili birimlerin titiz kontrolleri sonucu, bu yangın olayının çevreye zarar vermediği ve deniz kirliliği oluşturmadığı tespit edilmiştir. Süreçte yer alan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP