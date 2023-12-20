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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Denge Merkezi Kuruldu: Baş Dönmesine Etkili Çözümler - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Denge Merkezi Kuruldu: Baş Dönmesine Etkili Çözümler

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü bünyesinde Denge Merkezi kuruldu. Merkezde vertigo ve denge kaybıyla ilgili şikayetlere etkili çözümler sunulacak. Merkezde kullanılan cihazlar arasında VNG (Videonistagmografi) Cihazı da bulunuyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi\'nde Denge Merkezi Kuruldu: Baş Dönmesine Etkili Çözümler
20.12.2023 - 12:07,
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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü bünyesinde Denge Merkezi kuruldu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi İlyas Dişikırık, vertigonun (Baş dönmesi) çözümsüz olmadığını söyledi. Her adımda dengede olmanın, yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük aktivitelerde rahatlık sağlamak adına büyük etkiye sahip olduğunu belirten Opr. Dr. Dişikırık, "Vertigo sadece bir bulgu olduğundan öncelikle altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, Denge Merkezi'nde vertigo ve denge kaybıyla ilgili şikayetlere karşı etkili ve olumlu çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vertigo ve denge bozukluğu şikayetleri

KBB Hastalıkları ve Odyoloji Bölümlerine yoğun vertigo ve denge bozuklukları şikayetleri aldıklarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, şöyle devam etti: "Bu tür şikayetlerde kaynağın belirlenmesi için altta yatan sorunun tanılanmasında kullanılacak testlerin doğru tercih edilmesi, uygulanması ve yorumlanması önemlidir. Özellikle öykünün doğru alımı, kulak muayenesi, nörolojik olarak muayeneyle işitmenin kontrolü yapılmalıdır. Ayrıntılı hikaye alımı birinci ve en önemli adımdır. Şikayetlerin nasıl ve ne zaman, başladığı, baş dönmesinin ne kadar süreyle devam ettiği, ilaçların kullanılması, işitmede kayıp, çınlama durumuna ek olarak kusma, baş ağrısı, mide bulantısı, yürüme ve görmede kayıp ve bozukluk vb. belirtiler ayrıntılı biçimde öğrenilmelidir. KBB hastalıkları uzmanının yaptığı fizik muayenenin sonuçları ile öykü alımının sonuçları bir araya getirilerek, en doğru test belirlenerek değerlendirilir."

Denge Merkezinde bulunan cihazlar ve yapılan testler

Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, Denge Merkezinde bulunan cihazları ve yapılan testleri şöyle özetledi: "Odyometre Cihazı, Timpanometri (Orta kulak basıncı) Cihazı, ABR (BERA: işitmeyle Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları) Testi, Otoakustik Emisyon, VNG (Videonistagmografi) Cihazı."

"VNG, denge sistemini değerlendiren önemli bir laboratuvar testi olup, göz hareketlerini 'video googles' adlı kameralı gözlüklerle kaydeden, analiz yapan yüksek teknolojiye sahiptir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, şu bilgileri paylaştı: "Baş dönmesi ve denge kaybının kaynağının bir hastalık olup olmadığını belirlemede kullanılır. İç kulakta kristallerle ilgili sorun belirlenirse, özel manevralar ya da egzersizlerle, kristallerin yerine yerleşmesi sağlanır. Merkezimizde, repozisyon manevraları, medikal tedavi, Brandt-Daroff egzersizleri, habitüasyon egzersizleri gerçekleştirilmektedir." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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