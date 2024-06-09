SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Entitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezuniyet Töreniyle Gurur Yaşadı

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SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Entitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet gururu yaşadı.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende mezunlara seslenen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Anne babanıza gösterdiğiniz sevgi ve şefkati hastalarınıza da göstereceğinize inancımız tam" dedi.

"SANKO Grubu'nun 120'nci yılını kutladığımız dönemde sizleri mezun etmenin mutluluğunu yaşamak bizler için ayrıcalıktır" diyen Konukoğlu, şunları kaydetti: "Velilerimizin çocukları üzerinde çok büyük emekleri var, kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimizle gururlanıyoruz. Bundan sonra her biri sağlık ordusunun birer neferi. Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunarak meslek hayatlarını başarılarla taçlandırmalarını temenni ediyorum."

SANKO Üniversitesi Hastanesinin kurulması sürecinde katkıları bulunan Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey ise şöyle konuştu: "SANKO Üniversitesi Hastanesini kurmak için büyük fedakarlıklar yaparak Gaziantep'e kazandıran merhum Sani Konukoğlu'nu rahmetle anıyorum. 'Hastane kapısında beklemeyen hastanenin kıymetini bilmez' derdi. Çok vizyoner bir insandı. Daha sonra bayrağı devralan evlatları aynı misyonu sürdürdü. Belki hastane yerine farklı yatırım yapsalar para kazanırlardı ama her şeyin para olmadığı ve Gaziantep'e de böyle bir sağlık hizmetinin şart olduğu düşüncesiyle bu hastane kuruldu. Mezuniyet sevinci yaşayan kıymetli öğrencilerimizi ve değerli ailelerini kutluyor, hocalarımıza teşekkür ediyorum."

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, temel amaçlarının üretken, yenilikçi, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, etik değerler çerçevesinde araştırma yaparak evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

SBF ve SHMYO'nun yanı sıra, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden de 2023-2024 eğitim öğretim yılında 17 öğrenci mezun verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, "Üniversite olarak bu yıl ilk doktora mezunumuzu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"Bu eğitim yolculuğunda; ilk günkü ilkelerimizin ışığında öğrencilerimiz ile yetkin akademik ve idari kadromuz sayesinde her yıl başarı çıtamızı yükselterek gerek bilimsel gerekse sosyal ve kültürel açıdan göğsümüzü kabartan pek çok proje ve başarıya imza attık" diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti: "Bunun yan sıra, şehrimiz ve ülkemize karşı sorumluluklarının farkında olarak kıymetli emekleriyle gece gündüz demeden çalışan akademisyen ekibime, yöneticilerime, hastane çalışanlarıma ve üniversitemiz bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız, özgüveniniz ve özsaygınızın ışığında hedeflerinize odaklanarak daima gelişime, değişime ve öğrenmeye açık olun" diyen Prof. Dr. Dağlı, öğrencilerine şu önerilerde bulundu: "Bugünün kahramanları ve yarının öncü liderleri, Atatürk'ümüzün tanımıyla 'Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri', daima hatırlamalısınız ki, bilgi; sizi bekleyen zorluk ve imkansızlıkları alt etmek için ihtiyacınız olan tek ve en büyük güçtür. Eğitiminiz ile sahip olduğunuz bu gücün daima güncel kalması için yeni edineceğiniz bilgilerle onu diri ve aydınlık tutmayı sakın ihmal etmeyin, bilgiye sahip olma arzunuzu asla kaybetmeyin. Üniversitemizden aldığınız temel değerler ve öğrenciliğinizde deneyimlediğiniz tecrübelerinizin üzerine ekleyecekleriniz, çalışma hayatınızdaki başarılarınız için en büyük güvenceniz olacaktır. Ne olursa olsun, aklın ve bilimin aydınlattığı yoldan ayrılmadan, öğrendiğiniz bilgiler ve ailelerinizden aldığınız terbiyenin rehberliğinde hayat boyu başarılı olmanızı diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kapılarımız ve yüreklerimiz, sizler için daima açık olacaktır. Sizler artık, başarılarınızla gurur duyacak ve ihtiyacınızda yanınızda olacak kocaman bir aileye mensupsunuz. Yolunuz ve bahtınız açık, başarınız daim olsun sevgili çocuklarım."

SHMYO Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ise 2020-2021 akademik yılında 160 öğrenci alarak eğitime başladıklarını hatırlatarak, kuruluşundan bugüne de her yıl, tam doluluğa erişerek eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

SHMYO'nun bu yıl üçüncü dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl Ameliyathane Hizmetleri programından 40, Anestezi programından 47, İlk ve Acil Yardım programından 49 ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden 44 olmak üzere toplam 180 öğrencimizi mezun ediyoruz. Kıymetli öğrencilerimizi tekniker olarak hayata uğurlamanın heyecanını, ülkemize kazandırmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz."

Prof. Dr. Bayram, "Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Sizin başarınız bizim gurur kaynağımız olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümünden bu yıl 186 öğrencinin mezun olduğunu, bugüne kadar ise bin 178 öğrenciyi mezun ettiklerini anlattı.

SBF'nin üç bölümünün de akredite edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Pasinlioğlu, "Akreditasyon, eğitim programları için bir nevi kalite belgesidir. Bu süreç uzun soluklu ve özverili çalışmayı gerektiren zor bir yolculuktur. Bunu başardığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Pasinlioğlu, "Dört yıl boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını, bugün mezun olarak alıyorsunuz. Her birinizi ayrı ayrı kutluyor, mesleki ve özel hayatınızda üstün başarı ve mutluluklar diliyorum. SANKO'lu olmanın farkıyla hep bir adım önde olacağınıza ve dokunduğunuz hayatlarda fark oluşturacağınıza inanıyorum" sözleriyle öğrencilerini uğurladı.

Mezuniyet törenine Üniversite Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Konukoğlu, Mütevelli Heyeti Üyeleri İhsan Akyol, Dr. İbrahim Konukoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Holding Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Koordinatörü Arif Özefe, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Naci Boran, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Tören, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden 17, SBF'den 186, SHMYO'dan 180 olmak üzere 383 öğrencinin kep atması ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP