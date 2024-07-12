SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı 15 Temmuz\'u Kutladı

Yerel

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı mesajında, "Yüce Türk milleti ülkemizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen düşmanlara asla geçit vermemiştir" dedi.

Türk Milletinin, 15 Temmuz gecesi de birlik ve beraberlik ruhuyla iç ve dış düşmanlara karşı devletiyle kenetlenerek bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimiz, hain darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Türk Milletinin inanç ve kararlığı ile her şeyin üstesinden gelebileceğine tüm dünya bir kez daha şahit olmuştur.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." - GAZİANTEP