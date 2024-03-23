SANKON İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti - Son Dakika
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SANKON İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti

SANKON İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna ziyaret gerçekleştirdi. Karadağ, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini belirtti. Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam ise Türk şirketlerinin Pakistan'a yapacakları yatırımların ülkeye katkı sağlayacağını ve Pakistanlı iş insanlarının da Türkiye'de yatırım yapmalarına destek olacağını ifade etti.

23.03.2024 17:24
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Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, "Pakistan bizim için çok değerli ve kardeş bir ülkedir. İki ülke arasında güçlü olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ziyaret gerçekleştirdi. Pakistan Devleti İstanbul Başkonsolosluğunda yapılan ziyarette; SANKON İstanbul İl Yöneyim Kurulu Üyeleri ve Pakistan Devleti İstanbul Başkonsolosluğu Diplomatları hazır bulundu. SANKON İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam'a nazik davetleri için teşekkür ederek, "Bugün Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve nazik davetleriniz ve misafirperverlikleriniz için başta siz Başkonsolos ve diplomatlarınıza çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri en kısa zamanda İstanbul İl Başkanlığında misafir etmek isteriz" dedi.

İki ülke arasında güçlü olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini aktaran Karadağ, "Pakistan bizim için çok değerli ve kardeş bir ülkedir. İki ülke arasında güçlü olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. SANKON üyesi şirketler, Pakistan'da daha fazla yatırım, ithalat ve ihracat yapmayı istemektedirler. Bu nedenlerle yatırım ve ticaret yapacak şirketlerimize ve Pakistanlı şirketlere, her iki ülke tarafından daha fazla kolaylık sağlanmasını beklemekteyiz. İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için sizlerle işbirliği içerisinde hareket ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere bundan sonra da aynı kararlılıkla katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam ise "Başkonsolosluğumuza yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ederim. Karşılıklı ziyaretler, Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesini ve her iki ülke arasında güçlü ekonomik bir bağ kurulmasını sağlayacaktır. SANKON'a üye yatırımcı şirketlerin ülkemize yapacağı yatırımlar Pakistan'a katkı sağlayacağı gibi, Pakistan'daki iş insanlarının da Türkiye'de yatırım yapmalarına katkı sağlayacaktır. Türk şirketlerinin özelikle ülkemizde tekstil, gıda, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet göstermesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SANKON İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANKON İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti - Son Dakika
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